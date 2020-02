A mobilidade e a transformação digital mobilizam a Câmara de Guimarães

“Os empresários todos os dias fazem a conquista de mercados globais, sempre atentos às dificuldades. Em Guimarães temos esta história de sucesso desde a primeira revolução industrial, estamos na quarta, já se fala na quinta, estão atentos a esta transformação”, afirmou Domingos Bragança, presidente da Câmara de Guimarães, concelho em que 50% do volume de negócios das empresas é em exportações.





Mas esta tradição tem de ser constantemente renovada. Desde 2014, que a Câmara Municipal tem um regulamento que atribuiu incentivos fiscais municipais às empresas, e na orgânica do executivo municipal há um divisão estruturada e organicamente com poder num vereador, Ricardo Costa, “que está sempre atento para saber ouvir, visitar e saber, com os empresários, qual é o melhor caminho tanto nos incentivos fiscais, nos licenciamentos, como no alargamento e renovação dos parques industriais”.





Além da ampliação dos parques empresariais, estão a planear e está em fase de aprovação um ecoparque industrial para a parte sul do concelho de Guimarães, em que a área industrial convive com a ecológica, agrícola e florestal.





200 milhões para a mobilidade

O presidente da Câmara sublinha ainda que “as empresas são feitas de recursos e os principais recursos são os humanos, por isso temos em conta a atratividade do território, e que os cidadãos que se sintam bem”.





Mas para Domingos Bragança, “hoje as políticas municipais também têm a ver com as questões da mobilidade, o uso do espaço do território, onde é que as pessoas residem, onde trabalham”. Por isso, tem defendido, com olhos no longo prazo, uma ligação em tramway das cidades que compõem o quadrilátero, Guimarães, Braga, Famalicão e Barcelos, que é a terceira área metropolitana de maior dimensão, onde se produz mais riqueza e se exporta mais.





É um investimento inicial da ordem dos 200 milhões de euros, mas implica a sustentabilidade de um transporte para 40 a 50 mil pessoas diárias mas os estudos é que o vão dizer. “Os outros municípios estão recetivos e tenho recebido de concelhos limítrofes processos de adesão. Estamos a iniciar esta conversa com o Governo para os fundos estruturais e encaixa-se no pacto europeu da mobilidade e da transição energética e da descarbonização, o que passa por este tipo de transporte mais ecológico”, explicou Domingos Bragança.





Projeto experimental

Na transformação digital, a Câmara Municipal propôs ao governo um programa experimental para a fábrica do século XXI para candidatar a fundos comunitários em que contamos com 50 empresas mas podem aderir mais, a Universidade e a Câmara.





“É um grande projeto experimental que tem em conta o digital, a robotização, a inteligência artificial, a biotecnologia, a biomedicina, os biomateriais”, sublinhou Domingos Bragança. Enalteceu a “escola de engenharia aqui sedeada é uma das melhores do Mundo”, salientou a presença em Famalicão do Instituo de Nanotecnologia, do Instituto de Medicina Regenerativa em Braga, “que é o único na Europa e que para os dispositivos médicos, os biomateriais, a nanotecnologia e os novos materiais. É importante que os nossos empresários encontrem formas de fazer parcerias com conhecimento científico para aumentar a inovação e a criatividade incorporando ciência nos seus produtos e serviços”.





Os projetos de investimento empresarial que estão em execução são ligados à engenharia, aeroespacial, dispositivos médicos e dos biomateriais. Há ainda projetos a ser trabalhados na área da hotelaria, imobiliário comercial e habitação, nomeadamente alojamentos para estudantes, na ordem das 3 mil camas. Para o presidente da Câmara há uma grande oportunidade de negócio que é uma escola ou instituição que tenha ensino em inglês.