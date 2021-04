A praia e a cidade, o geoparque e o barrocal

Leia Também As novas respostas para as futuras mudanças

Para a agenda do futuro Promoção do turismo cultural e natural. Trabalho em rede entre clubes, autarquia e associações desportivas e de jovens.

"O geoparque é uma estratégia de desenvolvimento do território baseada num desenvolvimento turístico sustentável que está entre a serra e o barrocal. Temos valores geológicos e geomorfológicos, da paisagem e da biodiversidade como um dinossauro de há 250 milhões de anos, que foi descoberto em 2010 e cinco anos depois foi classificado como uma nova espécie e um valor paleontológico único e com valor internacional", considerou Luís Pereira, coordenador da Geoparque Algarvensis pela Câmara Municipal de Albufeira. Foi o ponto de partida para o projeto aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO que reúne os municípios de Loulé, Silves, Albufeira e a Universidade do Algarve.Tem ainda a área marinha protegida de interesse comunitário do Algarve (AMPIC) que se situa na costa de Albufeira, Lagoa e Silves. Esta tem ao seu largo um dos maiores recifes naturais costeiros de Portugal, que beneficia de condições naturais únicas a nível de habitats e biodiversidade marinha e há a necessidade de conservação e produtividade deste importante ecossistema marinho.Custódio Moreno, da Direção Regional da Juventude e Desporto, salientou a necessidade de se conferir maior "empowerment" à juventude, pensando o futuro com os jovens e não pensando em soluções "para" os jovens. O presidente da Federação de Voleibol, Carlos Coimbra, apontou que Albufeira tem de recuperar os espaços de convívio nas ruas e que isso passa por estratégias a pensar nas pessoas, quer ao nível dos espaços das escolas, quer, por exemplo, "das praias, excecionais para serem otimizadas para o convívio ao longo de todo o ano, para caminhar, fazer ioga, futebol, futevólei, ou seja, fazer da praia o parque da cidade".