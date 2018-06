Desde 2016 tivemos 185 novas rotas aéreas para Portugal. Algumas eram rotas que já viajavam para Portugal mas outras atingem novos mercados como a nova rota de Pequim ou a duplicação das rotas para os Estados Unidos. "O que permitiu um grande crescimento do mercado norte-americano, tal como acontece com o brasileiro". As ligações aéreas são uma condição essencial para o crescimento do turismo. Em 2005, 60% da procura turística concentrava-se em quatro mercados emissores, em 2017, baixou para 49%.



Nos primeiros três meses de 2018 crescemos 17,4% em receitas turísticas, apesar da recuperação de destinos como Egipto, Tunísia e Turquia, acima de 100%. "O nosso ritmo de crescimento é o dobro de Espanha, o que demonstra a dinâmica, que se está a viver no turismo, não é uma dinâmica de moda, mas estrutural ".



Viver, investir, estudar



"Portugal promove-se a várias dimensões e o turismo serve de instrumento de promoção de Portugal para viver, investir, trabalhar, estudar", referiu Ana Mendes Godinho. Revelou ainda o investimento de 620 milhões de euros feitos por 2700 projectos nos últimos dois anos, e o impulso de tecnologia e novas ideias, com 250 start-ups em 2017 na área do turismo em processo de aceleração, a que se seguirão 350, em 2018. Salientou ainda a rede entre as instituições de formação no ministérios da Economia e do Ensino Superior para qualificação tanto on job como de formação de recursos humanos .



"As nossas prioridades são crescer valor, garantir que se cresce em todo o território para gerir fenómenos de sobrecarga que temos em algumas regiões, e o crescimento do turismo ao longo de todo o ano para ser uma actividade sustentável do ponto de vista económico e financeiro, e de emprego", concluiu.







Os números de 2016-2017 têm sido bons em termos de hóspedes, de dormidas, de receitas, mas Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, salientou que "as receitas cresceram o dobro do número dos hóspedes, crescimento de 19,5% da receitas turísticas em 2017. Sublinhou que "67% das novas dormidas em Portugal aconteceram fora da época alta ".Registou-se uma grande recuperação da autonomia das empresas e, sobretudo, a criação de emprego. Entre 2011 e 2015, o turismo perdeu 10% da força de trabalho. Desde janeiro de 2016 o turismo criou 82 mil novos postos de trabalho num universo de 360 mil trabalhadores.