Alberto Ramos: "O turismo é uma peça-chave da economia portuguesa"

Os nomes do turismo Alberto Ramos, CEO do Bankinter Portugal e André Veríssimo, director do Jornal de Negócios fizeram a saudação de boas vindas da 4ª edição da Plataforma Empresarial sobre tema o "Turismo: Gerir o Futuro", organizada pelo Jornal de Negócios e o Bankinter, que se realizou no Hotel Conrad Algarve, a 5 de junho de 2018. Contou com Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, na abertura institucional.

No primeiro painel, "Turismo-Gerir o Futuro", participaram Bernardo Trindade, presidente do Portugal IN e gestor do Grupo Porto Bay, Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve, Hélder Brito Carrasqueira, director da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, Rodrigo Machaz, membro do Conselho Geral da AHP - Associação de Hotelaria de Portugal e gestor do Grupo Memmo Hotéis.

No segundo painel, "Case Studies de Sucesso", estiveram presentes Isabel Delgado, directora de desenvolvimento e marketing do Zoomarine Algarve, José Luis Vega, director de banca de empresas do Bankinter Portugal, Luís Carmo Costa, CEO da Neoturis, e Nazir Sacoor, parceiro do Grupo HPA e CEO do Longevity Health & Wellness Hotel. Os debates foram moderados por André Veríssimo.

"O turismo é uma peça-chave para a economia nacional, representando, segundo a Organização Mundial do Turismo, cerca de 9% do PIB, e identificando Portugal, juntamente com a Espanha, como os países que lideram o crescimento deste sector na Europa", disse Alberto Ramos, CEO do Bankinter Portugal, na 4ª edição da Plataforma Empresarial sobre tema o Turismo: Gerir o Futuro. Referiu-se ainda ao contributo do turismo para a criação de emprego de uma forma sustentável e para o equilíbrio da balança comercial, representando cerca de 20% das exportações e 58% das exportações nos serviços.Estes números mostram a qualidade do produto turístico que se faz em Portugal, como ilustra o reconhecimento de melhor destino do Mundo na 20ª edição do World Travel Awards em 2017, a primeira vez que um país europeu recebeu esta distinção no que são os Óscares do turismo.Mas estes sucessos devem-se à aposta "que o Estado, as empresas e os empresários, os investidores, os empreendedores e os habitantes de cada região têm feito para tornar cada vez mais forte, para renovar e diversificar a oferta de serviços e pontos de atracção para os turistas nacionais e estrangeiros", salientou Alberto Ramos.O Algarve é uma peça importante no turismo em Portugal. Como sublinhou , "a região que é o símbolo nacional e internacional de excelência turística, é claramente o destino português com maior quota de mercado em termos de turismo". O Algarve bateu em 2017 recordes anuais de dormidas, de proveitos e de voltas de golfe, de acordo com dados do INE. Nos últimos cinco anos, o Algarve, uma região madura e já com um longo track-record de excelentes resultados no turismo, aumentou as dormidas de 14 milhões para 19 milhões, e de 600 milhões para 1000 milhões em termos de proveitos associados ao turismo.Estes valores dão uma ideia do potencial de negócio que representa o turismo na economia portuguesa. "A importância crescente do turismo tem por esse motivo particular importância para o Bankinter. O seu crescimento está intimamente associado ao crescimento das empresas que apoia em sectores relevantes como é o caso turismo", afirmou Alberto Ramos. "Os desafios que as empresas enfrentam e para os quais solicitam o nosso apoio são também desafios que estimulam o Bankinter a procurar soluções para a sua actividade. O seu sucesso estimula o nosso".O Bankinter tem no seu ADN apoiar as empresas e a economia. Nasceu como banco industrial há 53 anos, muito vocacionado para esse apoio às empresas. Na forma de pensar e fazer banca está esse apoio às empresas, contribuindo para a dinamização de sectores que sejam relevantes e estruturantes para o país, como claramente é o turismo.Alberto Ramos assumiu o compromisso de que o Bankinter foi, é e será um parceiro efectivo das empresas e dos empresários em Portugal. "Quando chegámos ao País, há dois anos, dissemos que vínhamos para investir na economia portuguesa, apoiar as famílias e as empresas nos seus projectos. É isso que tem vindo a acontecer. Reforço o compromisso do Bankinter que se assumirá cada vez mais como parceiro de relevância das empresas portuguesas e apoiando-as desde que tenham projectos que careçam do nosso apoio e tenham sustentabilidade" concluiu.