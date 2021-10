As competências e o trabalho no pós-pandemia

A webtalk, "Competências e Trabalho: O que está a mudar?", contou com a participação de Miguel Cabrita, secretário de Estado Adjunto, Trabalho e Formação Profissional como keynote-speaker, a que se seguiu um debate com Álvaro Fernández, managing diretor da Michael Page, e Tarcísio Pontes, diretor do departamento de gestão de recursos humanos do Millennium BCP, moderado Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios.



Está inserida no âmbito da iniciativa "Vamos Lá, Portugal!", uma iniciativa do Jornal de Negócios em parceria com o Millennium BCP, para debater pedras basilares do PPR. Os fundos do PRR, que em breve estarão disponíveis, representam uma enorme oportunidade para todos os players da economia e simultaneamente grandes desafios.



Este ciclo de talks conta com oradores institucionais, empresários e gestores de primeira linha para se avaliar o impacto destes fundos, setor a setor, e identificar as estratégias que estão a ser adotadas. Esta iniciativa culminará numa grande conferência final em que serão debatidas as conclusões destas conversas e os principais desafios para Portugal. Estas webtalks são transmitidas em streaming para a página do jornal de Negócios.