As comunidades de energia em debate

A conferência We Share Energy Summit, organizada pela Greenvolt Comunidades, é o primeiro evento em Portugal dedicado às comunidades de energia, essenciais para a descarbonização da economia e a independência energética.

O evento decorre a 12 de dezembro no auditório II do Centro de Congressos de Lisboa. O seu objetivo é a explicação do conceito, a sua importância, as várias dimensões implícitas e a partilha de experiências práticas de quem está já a beneficiar das vantagens desta energia do futuro tanto em Portugal como na Europa.

Como refere Nuno Tavares, diretor-geral da Longa Vida, "estamos muito contentes em participar no primeiro evento de comunidades energéticas a ser realizado em Portugal. A comunidade de energia que estamos a criar em Perafita (Matosinhos) em conjunto com a Greenvolt é uma das prioridades da Longa Vida no desenvolvimento da nossa política de sustentabilidade."

No primeiro painel, "We are the solution: tackling the energy transition challenge together", haverá intervenções de João Galamba, secretário de Estado da Energia e do Ambiente, que falará sobre o enquadramento legal português, Achille Hannoset, policy officer da DG Energy, sobre o tema "The importance of Energy Communities and Collective Self-Consumption for the Success of EU Energy Strategy", Pedro Silva, director corporate management consulting da KPMG, que se debruçará sobre a oportunidade das comunidades de energia e o autoconsumo coletivo, e Selwin Wever, Operations and Platform director da Greenvolt Comunidades, que intervirá sobre a "WE.3NERGY Platform – WE are the solution".

O segundo painel, "Building Blocks of the success of Energy Communities and Collective Self- Consumption", conta com Mónica Carneiro Pacheco, partner da CMS, que dará a perspetiva legal, Jorge Esteves, diretor de Infraestruturas e Redes ERSE, a perspetiva regulatória, José Ferrari Careto, CEO da E-REDES, a perspetiva do operador do sistema distribuidor, e Bouke van der Weerdt, Marketing & Solutions Sales director da Huawei Digital Power Department, que falará sobre a perspetiva tecnológica.

O terceiro painel terá testemunhos de comunidades de energia e autoconsumo coletivo na Europa e em Portugal. No caso europeu, conta-se com Nuno Brito Jorge, board member da ResCoop, Rob Barnett, senior analyst na Bloomberg Intelligence, e Manuel Casquiço, diretor de Programas e Iniciativas na ADENE – Agência para a Energia. Os casos portugueses serão relatados por José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties, Nuno Tavares, diretor-geral da Longa Vida, Francisco Sousa, administrador do Externato Marista de Lisboa, Isabel Miguens, provedora da Santa Casa da Misericórdia Cascais.

A terminar, as intervenções de José Queirós de Almeida, CEO da Greenvolt Comunidades sobre "Greenvolt Social Innovation: Where we go from here?" e de João Manso Neto, CEO do Greenvolt Group.