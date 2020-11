19 de novembro | 10h



No âmbito desta iniciativa convidamo-lo a assistir ao Webinar Inovar na 'Nova Era Digital | Agricultura no Pós-Covid-19, que se realiza no dia 19 de novembro pelas 10H00.



Programa:



09h50 Ligação dos Participantes



10h00 Boas-Vindas

Pedro Barreto, Administrador do BPI



10h05 Painel de Debate

Cláudia Domingues, Presidente da Inovcluster e Vereadora da Câmara Municipal de Castelo Branco

João Pereira, Diretor de Investimento da Portugal Ventures

Filipe Conceição, Administrador do Grupo Huble

Moderação: Jorge Portugal, Diretor-Geral da COTEC



11h00 Encerramento



Assista aqui em direto