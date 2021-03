Associação BIPP - Inclusão para a Deficiência: Semear o futuro

Inovação e Adaptação à Covid - Vencedor



Início da atividade: 2017

Volume de faturação: 120 mil euros (valores de 2019)



"O Semear na Terra é um projeto, um programa que faz parte da Associação BIPP - Inclusão para a Deficiência, somos IPSS que temos como missão a integração socioprofissional de jovens e adultos com dificuldade intelectual e de desenvolvimento através da produção hortícola biológica", explicou Joana Santiago, presidente da Associação BIPP.



O Semear na Terra tem uma exploração agrícola com 12 ha e composta por culturas diversas, situada no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária em Oeiras. Produzem e vendemos em formato de cabazes para o consumidor final, para as empresas e até para a restauração. O outro negócio social é a mercearia, uma unidade de transformação em que através de recolha de produtos em risco de desperdício alimentar que transformamos em produtos gourmet.



Têm ainda uma academia, Semear Academia, para a formação profissional agroalimentar e a inclusão sócio profissional de jovens e adultos, entre os 18 e os 45 anos, com dificuldade intelectual e de desenvolvimento.