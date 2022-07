A Conferência Autarcas pelo Clima | Os Municípios e as Alterações Climáticas,tem como principal objetivo identificar oportunidades de financiamento disponíveis para implementar projetos para redução da pegada carbónica do município.



Neste encontro serão apresentados case studies com exemplos de medidas implementadas em diferentes municípios, e que contribuíram de forma assinalável para a redução do impacto das alterações climáticas.



Iremos contar com a presença de Jorge Delgado, Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Eduardo Pinheiro, Secretário de Estado do Planeamento, entre outros.



PROGRAMA:

14h30 BOAS-VINDAS

Luis Veiga Martins, Associate Dean da Nova SBE

Diana Ramos, Diretora do Jornal de Negócios

Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais



14h50 ABERTURA INSTITUCIONAL | O CAMINHO PARA A NEUTRALIDADE CARBÓNICA

Jorge Delgado, Secretário de Estado da Mobilidade Urbana



15h05 KEYNOTE SPEAKER | PRINCIPAIS DESAFIOS DA DESCARBONIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Pedro Martins Barata, Partner, Get2C



15h25 CASE STUDY INTERNACIONAL | MANNHEIM: UM CASO DE SUCESSO RUMO À NEUTRALIDADE CARBÓNICA

Agnes Schönfelder, CEO Climate Action Agency - Mannheim, Alemanha



15h35 PAINEL DE DEBATE | PRINCIPAIS DESAFIOS DOS MUNICÍPIOS NA DESCARBONIZAÇÃO

Jorge Cristino, Autor do livro " A Missão das Cidades no combate às alterações climáticas"

Luisa Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras

Silvino Lúcio, Presidente da Câmara Municipal de Azambuja

Vitor Aleixo, Presidente da Câmara Municipal de Loulé

Moderador: Pedro Martins Barata, Partner, Get2C



16h15 INTERVALO



16h35 KEYNOTE SPEAKER | AS OPORTUNIDADES PARA OS MUNICÍPIOS PORTUGUESES

Luis Costa, Partner, Get2C



16h55 CASE STUDY INTERNACIONAL | AS OPORTUNIDADES PARA OS MUNICÍPIOS NO SETOR DA ENERGIA

Adrian Hiel, Porta-voz da Energy Cities



16H05 PAINEL DE DEBATE| OPORTUNIDADES DA DESCARBONIZAÇÃO

Filipe Anacoreta Correia, Vice-Presidente Câmara Municipal de Lisboa

Joana Balsemão, Vereadora do Ambiente Câmara Municipal de Cascais

Salvador Malheiro, Presidente da Câmara Municipal de Ovar

Moderador: Diana Ramos, Diretora do Jornal de Negócios





16H45 ENCERRAMENTO INSTITUCIONAL

Eduardo Pinheiro, Secretário de Estado do Planeamento