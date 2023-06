Conheça os primeiros nove vencedores do Prémio Nacional de Inovação

A cerimónia de entrega do Prémio Nacional de Inovação (PNI) decorreu no Hub Creativo do Beato, em Lisboa. O prémio está dividido duas categorias – uma relacionada com a dimensão da organização (grandes empresas, PME e administração pública) e outra relacionada com as tecnologias utilizadas (inteligência artificial e machine learning, transformação do posto de trabalho, área de cloud, cibersegurança, tecnologia sustentável e projeto Web 3.0).



O Prémio Nacional de Inovação é uma iniciativa do Jornal de Negócios, o BPI e a Claranet, em parceria com a Nova SBE e a Cotec Portugal, que tem como objetivo impulsionar a cultura da inovação e premiar os melhores talentos e projetos empreendedores nas duas categorias que constituem o prémio.



Todas as candidaturas submetidas foram analisadas e validadas pela Nova SBE, o knowledge partner do PNI. Seguiu-se a análise e votação do júri de cada categoria, que deliberou os seguintes vencedores (ver fotogaleria).



SEGMENTO TECNOLOGIA

Como operador da rede de distribuição, a E-Redes (grupo EDP) tem o dever de garantir a conservação das linhas elétricas. Para suportar esta atividade, a solução "Analytics4Vegetation", suportada em Inteligência Artificial, prevê o potencial de crescimento da vegetação nas proximidades da rede aérea, tendo como objetivo tornar a gestão da vegetação automatizada, proativa e preventiva.

A Worten desenvolveu a app myWorten, pensada para dar suporte a toda a comunicação interna da empresa. Trata-se de uma ferramenta essencial na sustentação de um ecossistema Worten assente na inovação, agilidade e colaboração, que procura aportar de forma contínua mais valor às diversas partes envolvidas.

A tecnológica está a desenvolver uma plataforma autónoma capaz de identificar vulnerabilidades nas infraestruturas digitais expostas, de modo instantâneo, contínuo e com mais de 99% de precisão. A plataforma combinará hacking ético automático e manual com IA para testar WebApps, APIs e redes internas.

A empresa de energia desenvolveu um parque solar no Alqueva com recurso a flutuadores com cortiça, que contribui para reduzir a pegada de CO2 do fabrico em cerca de 30% face aos flutuadores convencionais – a ambição é que este tipo de plataforma se possa tornar neutra na pegada de CO2. Com este projeto, o maior da Europa em albufeira de barragem, evita-se a emissão de cerca de 2800 tCO2/ano.Em 2022, esta mediadora imobiliária foi responsável pela primeira escritura pública em criptoativos e pelo lançamento do primeiro portal de compra e venda de imóveis em criptomoedas, o Cryptohouses.







SEGMENTO NEGÓCIO

Esta tecnológica desenvolve equipamentos e software na área de controlo da qualidade e inspeção de produtos para automatização de processos de aquisição de dados, controlo e gestão.



Inovação em Grandes Empresas: The Navigator Company

Com o conceito "From Fossil to Forest", a The Navigator Company lançou uma nova gama de produtos de embalagem celulósica sustentável, alternativa ao fóssil, a gKRAFT. A atividade de I&D da Navigator gerou três patentes em 2022.

O município de Cascais destaca-se pelo desenvolvimento de um ecossistema integrado de inovação, caraterizado por processos de experimentação e inovação, que procuram envolver o governo local, entidades públicas e ONGs, Academia e Empresas, sempre com o cidadão como ponto central.

O júri da categoria Tecnologia é constituído por Afonso Eça, diretor executivo do CEINN do BPI, António Gameiro Marques, diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, António Miguel Ferreira, presidente e CEO da Claranet Portugal, Carlos Oliveira, presidente executivo da Fundação José Neves, Cristina Fonseca, general partner da Indico Capital Partners, Joana Mendonça, professora do IST - Universidade de Lisboa e Marta Palmeiro, co-founder & CFO da Studentfinance.com.





A categoria Segmento de Negócio conta com um júri composto por Alexandre Ruas, diretor executivo de operações da Claranet Portugal, Ana Casaca, diretora de Inovação a Galp, Ana Dias, CFO da Cofina, António Coutinho, CEO da EDP Inovação, Francisco Barbeira, administrador do BPI, Gil Azevedo, diretor executivo da Start-up Lisboa e Jorge Portugal, diretor-geral da Cotec Portugal.