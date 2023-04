Europa de cabeça erguida face a crise energética

Leia Também Investimento em renováveis ascende a 60 mil milhões

A invasão da Ucrânia pela Rússia teve, e continua a ter, múltiplas consequências. Para além do sofrimento humano, a Europa vê-se agora envolta numa crise que acabou por redesenhar o sistema energético, comentou Kadri Simson, comissária europeia da Energia no Galp Electric Summit - Energy Conference, organizado pelo Jornal de Negócios em parceria com a Galp, a Toyota, o Montepio Crédito e o município de Oeiras. No evento, a antiga ministra da Economia e Infraestruturas da Estónia relembrou a importância do Pacto Ecológico Europeu, o famoso Green Deal, e o seu papel em transformar a Europa numa economia moderna e competitiva, tendo subjacente o objetivo da neutralidade carbónica até 2050. "Começámos a fazer a transição da era do petróleo e do gás para a era das renováveis. As nossas metas são ambiciosas e a crise do ano passado criou um contexto acelerador", disse.A comissária europeia da Energia congratulou-se pelo facto de a Europa ter resistido ao aumento descontrolado dos preços, que afetaram não só a indústria como os consumidores finais: "Saímos de cabeça erguida e ainda mais unidos."Kadri Simson assegurou ainda o compromisso com o REPowerEU, um plano da Comissão Europeia para tornar a Europa independente dos combustíveis fósseis russos antes de 2030, em resposta à crise energética gerada pela invasão da Ucrânia pela Rússia e acelerar a transição para energias limpas. "A Europa é uma referência energética mundial", frisou.Este plano, a par de outras medidas "de emergência", surtiu o efeito desejado, com o gás russo a representar, desde setembro de 2022, cerca de 8% do volume importado pela União Europeia (UE). Hoje, o principal fornecedor é a Noruega. Aliás, segundo dados fornecidos pela comissária europeia, o consumo de gás terá reduzido cerca de 19% entre agosto e janeiro de 2023, "o que nos ajudou a poupar 42 mil milhões de metros cúbicos de gás". A comissária europeia da Energia relembrou a intenção em prolongar por um ano a meta voluntária de redução de 15% de procura e consumo de gás pelos Estados-membros, que terminava já em abril.Mas Kadri Simson não esquece que a meta é a utilização das renováveis. "O objetivo da REPowerEU não é substituir uma fonte não confiável de gás por outra fonte, confiável, de gás natural. O objetivo é tornar a Europa energeticamente livre."Os Estados-membros da União Europeia e o Parlamento Europeu concordaram, no final de março, com uma meta de 42,5% de energias renováveis no consumo europeu de energia até 2030, quase dobrando o nível atual de 22%.Na energia solar, o ano de 2022 bateu recordes. A União Europeia aumentou a sua capacidade instalada para 41,4 gigawatts de energia fotovoltaica, um incremento de 47% face aos 27 gigawatts do ano anterior. Uma prestação que Kadri Simon espera que a UE supere nos próximos anos: 50 gigawatts já em 2023 e 85 gigawatts em 2026.Na vertente eólica, cerca de 15 gigawatts foram instalados no ano passado, onshore e offshore, mais 34% do que em 2021.Na sua intervenção, Kadri Simson enfatizou a posição de Portugal como um dos Estados-membros com maior percentagem de renováveis no consumo final de energia e um exemplo no desenvolvimento de soluções de energia renovável. "Mas há espaço para crescer", sublinhou a comissária europeia, apontando a energia ligada ao vento, com Portugal a albergar o primeiro parque eólico flutuante da Europa continental - com uma capacidade total instalada de 25 MW, o WindFloat Atlantic conseguiu produzir 78GWh de energia em 2022 - e a realizar o seu primeiro leilão offshore.Para garantir que a Europa mantém esta trajetória ascendente, Kadri Simson anunciou o investimento em três áreas prioritárias, "críticas para a revolução das renováveis": infraestruturas físicas, legislação e políticas facilitadoras e uma qualificada força de trabalho.As infraestruturas são um desafio central para a Europa, explicou a comissária no evento Galp Electric Summit - Energy Conference, referindo que uma maior quota de energias renováveis requer maiores e mais digitalizadas estruturas. "A proposta do desenho do mercado da eletricidade europeu fornece indicações de onde investir nas renováveis, de uma forma que complemente as necessidades de infraestruturas."Da mesma forma, o despontar de um ecossistema de hidrogénio requer o desenho de uma infraestrutura de base, algo que estará a ser planeado, nomeadamente um plano que estruture o consumo, desenvolvimento de infraestrutura e desenho do mercado. "O nosso foco é estimular e apoiar o setor privado a investir na produção sustentável de hidrogénio, incluindo as necessárias infraestruturas, através da nossa proposta para um Banco Europeu de Hidrogénio". Aliás, a Comissão Europeia anunciou no passado mês de março estar a preparar, para o próximo outono, os primeiros leilões-piloto relativos à produção de hidrogénio "verde, os instrumentos financeiros iniciais do Banco Europeu do Hidrogénio, criado para desbloquear investimentos na União Europeia.