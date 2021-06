Glocal Melgaço | Pensar Global Agir Local

Portugal precisa de se manter competitivo na atração e retenção de investimento privado, num mundo marcado pela crise pandémica. Os incentivos da União Europeia e do Governo Português, disponíveis no Plano de Recuperação e Resiliência e no novo Quadro Comunitário, são instrumentos essenciais no contexto atual e da próxima década. O papel das autarquias é essencial na facilitação dos investimentos, sendo vital para os investidores que os governos locais disponibilizem serviços e incentivos que reforcem a competitividade nacional.

No dia 1 de julho, pelas 10h00, lançamos a segunda conferência, que pretende abordar a relação virtuosa dos diferentes agentes da administração – europeus, nacionais e locais – a partir de um caso de estudo a nível Europeu: as lojas pop-ups do Município de Melgaço.

PROGRAMA

10h00 ABERTURA INSTITUCIONAL

Filipe Fernandes, Jornalista, Jornal de Negócios

10h05 KEYNOTE SPEAKER

José António Lopes, ULG Coordinator Regrow City Urbact Coordenador e autor do Plano

Estratégico MELGAÇO 2030

10h20 TESTEMUNHOS | VIVER EM MELGAÇO

Hans Schlappa, Programme Director, MSc Leadership and Management in Public

Services/Hertfordshire Business School

Andreas Hollstein, Autarca em Altena (Alemanha), fundador do Programa Re-Grow City e

da nova rede a fundar REGROW TOWN.

10h25 GLOCAL | PENSAR GLOBAL AGIR LOCAL

Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial

Manoel Batista, Presidente da Autarquia de Melgaço

Moderação: Filipe Fernandes, Jornal de Negócios

11h15 ENCERRAMENTO INSTITUCIONAL

Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial

11h30 FIM