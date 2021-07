Glocal Viana do Castelo | Pensar Glocal, Agir Local

afirma-se cada vez mais como um. O crescimento deste setor nos últimos anos, além do impacto positivo que gera a nível económico e social, conduziu à fixação de mão-de-obra altamente qualificada no território vianense.No dia, pelas, vamos debater o impacto socioeconómico que o cluster automóvel tem na região de Viana do Castelo.Assista em direto no site ou no facebook do Jornal de Negócios

PROGRAMA







15h00 BOAS VINDAS

Manuel Cunha Júnior, Presidente da Associação Empresarial de Viana do Castelo

Luís Castro Henriques, Presidente da AICEP - Agência para o Investimento e

Comércio Externo de Portugal

15h15 ABERTURA INSTITUCIONAL

João Neves, Secretário de Estado Adjunto e da Economia

15h30 1º PAINEL | O CRESCIMENTO DO CLUSTER AUTOMÓVEL EM VIANA DO CASTELO

Luís Nobre, Vereador com o Pelouro do Desenvolvimento Económico

José Diogo Silva, Autor do estudo sobre a Evolução das Exportações em Viana do

Castelo

José Couto, Presidente da AFIA – Associação de Fabricantes para a Indústria

Automóvel

Moderação: António Larguesa, Jornalista, Jornal de Negócios

16h15 2º PAINEL | NOVOS PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO

Representante ALUDEC

Representante Bontaz -Serratec

Representante Borgwarner

Representante Viana Plásticos

Moderação: António Larguesa, Jornalista, Jornal de Negócios

17h00 ENCERRAMENTO INSTITUCIONAL

José Maria Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo

António M. Cunha, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional do Norte

Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização (*)

17h30 FIM



* - a confirmar