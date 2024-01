Gonçalo Simões: “Estamos a ajudar a construir um planeta melhor”

Ao premiarmos projetos que promovam o valor ambiental social e económico da floresta, estamos a ajudar a construir um planeta melhor. Estaremos a contribuir para a transformação do atual modelo linear e fóssil numa bioeconomia circular sustentável, amiga da natureza e neutra para o clima.

O Prémio Floresta é Sustentabilidade da Biond, com a conferência de encerramento que acontecerá na próxima primavera, "é um dos grandes fatores de promoção da floresta nacional, da fileira e das bioindústrias representadas pela Biond", disse Gonçalo Almeida Simões, CEO da Biond - Forest Fibers From Portugal, em entrevista ao Negócios."A aposta em investigação, conhecimento e desenvolvimento tem vindo a permitir uma autêntica revolução ao nível da sustentabilidade, que precisa chegar ao conhecimento da generalidade das pessoas. Os novos produtos, que as empresas associadas da Biond já estão a desenvolver, vão possibilitar às futuras gerações um planeta melhor, por serem soluções naturais, recicláveis e biodegradáveis", afirmou Gonçalo Almeida Simões.As expectativas que tem em relação à 4.ª edição do Prémio Floresta é Sustentabilidade "são as melhores", até por causa de algumas inovações introduzidas, como a nova categoria Jornalismo, e a entrada de novos elementos para o júri.A sustentabilidade é um conceito que, felizmente, entrou definitivamente nas nossas vidas. A Organização das Nações Unidas define sustentabilidade como a satisfação das necessidades do presente sem comprometer a capacidade de gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades.Há, em Portugal, um setor, uma fileira, que é verdadeiramente sinónimo de sustentabilidade: a floresta e o setor das bioindústrias de base florestal. Ao premiarmos projetos que promovam o valor ambiental social e económico da floresta portuguesa, estamos a ajudar a construir um planeta melhor. Premiando bons exemplos, também por essa via, estaremos a contribuir para a transformação do atual modelo linear e fóssil numa bioeconomia circular sustentável, amiga da natureza e neutra para o clima.As expectativas em relação a esta quarta edição são as melhores e temos sérias razões para isso. Conseguimos imprimir um forte "boost" a este prémio com algumas inovações que implementámos. Desde logo, com a evolução na designação do prémio para uma versão mais afirmativa com foco no verbo quando dizemos que "Floresta é Sustentabilidade". Mas também com a reformulação das categorias, com a criação de uma nova - que é a categoria Jornalismo, e com a entrada de novos elementos para o júri que irá analisar e avaliar as candidaturas.A importância da floresta e das bioindústrias de base florestal para Portugal é absoluta e inquestionável, sendo que vai muito além da vertente económica. Do ponto de vista social, num país que enfrenta, há décadas, de uma forma crescente, um problema demográfico e territorial, a floresta, mas também a agricultura, é o garante de fixação de população em grande parte do nosso território e a principal fonte de rendimento dessas pessoas.Sim, garante mais de 135 mil postos de trabalho, é fonte atrativa de rendimento para mais de 400 mil proprietários privados, combate o êxodo, abandono e ausência de gestão do espaço rural, contribuindo, também por essa via, para que tenhamos um território mais seguro, desde logo no que aos incêndios rurais diz respeito.É um dos principais motores da economia portuguesa. Só o "cluster" da pasta, papel e cartão representa cerca de 3,5 mil milhões de euros de vendas, quase 2% do PIB, é responsável por 4.500 empregos diretos altamente qualificados e por 40.000 a 45.000 empregos indiretos e induzidos. Exporta 2,7 mil milhões de euros, quase 5% do total das exportações nacionais de bens, e, provavelmente, as de maior elevado valor acrescentado nacional, fruto da elevada incorporação de recursos nacionais.Do ponto de vista ambiental, temos uma floresta na qual convivem, de forma harmoniosa, as mais diferentes espécies, autóctones e naturalizadas, constituindo-se uma extraordinária diversidade num território tão pequeno quanto o nosso. Este pulmão verde, grande parte dele criado pela mão do Homem, constitui o nosso maior ecossistema terrestre em termos de biodiversidade e de armazenamento de carbono.