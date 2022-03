Na sombra da guerra

O setor agrícola vai atravessar uma fase muito complicada com a escalada dos custos de produção. Os agricultores fazem contas e não avançam com as culturas porque percebem que vão ter um prejuízo que não podem suportar. Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da direção da Confederação dos Agricultores de Portugal

Temos de garantir a sustentabilidade em todas as suas dimensões, contudo, a missão da agricultura não é salvar o planeta, mas sim produzir alimentos que garantam a sobrevivência das sociedades. Arlindo Cunha, Ex-ministro da Agricultura

O problema de Portugal não é tanto o não ter água, é sobretudo o não utilizar bem a água que tem. (…) Temos de ganhar mais capacidade de armazenar e de gerir melhor a água. José Pedro Salema, presidente do conselho de administração da EDIA

Na última década, tem havido uma evolução notável do setor agrícola, que se refletiu no maior número de candidaturas de sempre ao Prémio Nacional de Agricultura, com 44% a serem novas candidaturas. Pedro Barreto, Administrador do BPI

Na última década tem-se verificado uma evolução notável do setor agrícola. Este progresso reflete-se também na última edição do Prémio Nacional de Agricultura, que contou com 1.318 candidaturas, o maior número de sempre, com 44% a serem novas candidaturas e mais de 50% a serem dirigidas à agricultura sustentável, conforme referiu Pedro Barreto, administrador do BPI, na abertura da cerimónia de entrega de prémios, que teve lugar recentemente no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa.A agricultura portuguesa tem mostrado uma resiliência notável durante a pandemia, com os números da produção e das exportações a superarem os de 2019. No entanto, o setor enfrenta um momento crítico com os efeitos da seca, da inflação e da guerra na Ucrânia - com a escalada dos preços dos fatores de produção como as matérias-primas, a energia ou os combustíveis - a acrescerem ao que era o legado da pandemia com a disrupção nas cadeias logísticas.Os efeitos desta extraordinária conjuntura dominaram o debate que teve lugar antes da atribuição dos prémios, com a participação de Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da direção da Confederação dos Agricultores de Portugal; José Pedro Salema, presidente do conselho de administração da EDIA, e Arlindo Cunha, ex-ministro da Agricultura, com a moderação do jornalista da CMTV, João Ferreira."Estamos de luto." Foi assim que Eduardo Oliveira e Sousa caracterizou o momento que vive a agricultura portuguesa. Para o presidente da CAP, "o setor agrícola vai atravessar uma fase muito complicada com a escalada dos custos de produção". "Os agricultores fazem contas e não avançam com as culturas porque percebem que vão ter um prejuízo que não podem suportar. Para dar um exemplo: de um ano para o outro, o custo de produzir milho duplicou, mas o preço do milho não acompanhou esse crescimento."Para Eduardo Oliveira e Sousa, a "salvação" de Portugal, um país com um enorme grau de dependência alimentar do exterior, está na União Europeia. Vai ser necessário alterar a política agrícola europeia. "Esse processo está em marcha em Bruxelas. Está em construção um plano de resiliência para a agricultura que garanta estabilidade no rendimento, limite o impacto da subida dos custos dos combustíveis e da energia, ponha em produção os terrenos que estavam em pousio e privilegie a segurança alimentar." Por outro lado, num momento em que existem tensões na União Europeia, com países a reforçar o armazenamento e a limitar as exportações, é necessária uma ação concertada, "como existiu para as vacinas, que garanta a solidariedade europeia e a segurança alimentar à escala do continente".A este propósito, Arlindo Cunha, ex-ministro da Agricultura, relembrou que a Política Agrícola Comum (PAC) foi das primeiras políticas comunitárias e nasceu para garantir a segurança alimentar de um continente devastado pela guerra. No entanto, nos últimos anos, a PAC tem sido dominada por questões climáticas e ambientais. "É verdade que temos de garantir a sustentabilidade em todas as suas dimensões, contudo, a missão da agricultura não é salvar o planeta, ela representa apenas 10% das emissões, mas sim produzir alimentos que garantam a sobrevivência das sociedades", referiu o ex-governante na sua intervenção. A crise na Ucrânia veio relembrar o que é fundamental na PAC. Arlindo Cunha deixou um alerta. "Mesmo que a guerra termine rapidamente, o seu impacto irá perdurar durante vários anos, porque quer a Ucrânia quer a Rússia são atores fundamentais nos mercados mundiais de produtos agrícolas."Questionado sobre o impacto da seca na agricultura, José Pedro Salema, presidente da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, reconheceu o problema, mas considerou que "o problema de Portugal não é tanto o não ter água, é sobretudo o não utilizar bem a água que tem. O país tem um problema de variabilidade intra-anual em que não temos água no verão, quando é muito necessária, e tem vindo a ter, cada vez mais, um problema de variabilidade interanual com anos secos. "Temos de ganhar mais capacidade de armazenar e de gerir melhor a água de uns anos para os outros." Para o presidente da CAP, a água é um fator limitante da agricultura no nosso território. "Em Portugal, a agricultura que se pode fazer sem água, a de sequeiro, é importante mas a disponibilidade de água é um fator muito importante na gestão e na atratibilidade do território para a agricultura e para fixar populações, nomeadamente jovens", referiu.A questão da utilização da água é apenas uma das questões estruturais da agricultura portuguesa, segundo o diagnóstico feito por Arlindo Cunha na sua intervenção. Questionado sobre a evolução do setor nos 30 anos que passaram desde que teve responsabilidades no ramo, o ex-ministro de Cavaco Silva nos anos 90 salientou as melhorias, mas apontou igualmente o muito que não mudou e o que piorou. Na sua avaliação, "Portugal evoluiu enormemente na sanidade animal e vegetal, com a erradicação de doenças e o controlo de pragas, em simultâneo com consideráveis melhorias na qualidade dos alimentos e nas práticas ambientais".Uma área em que não existiu tanto progresso quanto seria necessário para acrescentar valor às produções foi na organização económica da agricultura. A cobertura por organizações de produtores é insatisfatória e desequilibrada, quer por produtos, quer por regiões, embora existam fileiras agroalimentares bem organizadas, como são os casos do leite, dos cereais, de alguns frutos e de algumas regiões do vinho. Para Arlindo Cunha, esta questão relaciona-se com a continuada fraqueza do produtor na cadeia de valor. "O agricultor está ensanduichado entre oligopólios. De um lado, temos os fornecedores dos fatores de produção, que são poucos e com preços tendencialmente muito altos. Do outro, os compradores, em que os poucos ‘players’ da grande distribuição e da agroindústria compram 75% da produção. O resultado final são preços em que o produtor fica só com 20%-25% do custo para o consumidor."No entanto, a agricultura portuguesa tem melhorado a sua capacidade exportadora, sobretudo na fruta e no leite. Segundo o ex-ministro, "Portugal tem atualmente uma melhor taxa de cobertura entre exportações e importações do setor agrícola, mas continua com um deficit muito importante e que tem vindo a piorar nos últimos três anos". Referiu igualmente que, apesar do Alqueva e de outros empreendimentos modernos, "a área de regadio em Portugal tem vindo a reduzir-se em resultado do abandono da média e pequena exploração agrícola". Este fenómeno não pode ser dissociado daquele que o responsável vê como o maior problema do setor: o envelhecimento da população ativa, apesar de todos os programas governamentais. Em 2000, os agricultores com menos de 40 anos eram 9,4%, atualmente são 3,9%.O debate terminou apontado ao futuro, com os intervenientes a salientar a revolução tecnológica em curso na agricultura e a necessidade de fortalecer e fazer crescer as redes de inovação envolvendo o Estado, a indústria, os produtores, e as universidades e politécnicos. Foi salientada a necessidade de disponibilizar a cobertura de comunicações (nomeadamente o 5G) em todo o território como condição da digitalização da atividade e da fixação dos jovens. Uma nota final para as declarações de Arlindo Cunha: "Nos últimos 20 anos, temos tido uma taxa média anual de aumento da produção de 2%-3%, mas o valor acrescentado (subtraindo os fatores de produção e as amortizações) tem crescido a 0,3% ao ano, abaixo do mesmo indicador para toda a economia. Temos de criar condições para uma agricultura mais produtiva, mais competitiva e mais eficiente."