Negócios Sustentabilidade | Conferência Social – Os desafios da igualdade em tempos de crise

O encontro, enquadrado no pilar Social das estratégias de Sustentabilidade, que contará com gestores e especialistas, vai debater temas como as ameaças de desigualdade, a igualdade e diversidade e o bem-estar e saúde nas cidades e nas empresas. A secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, abrirá o evento que será encerrado pela presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) e da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro. Uma iniciativa para partilhar experiências e a pensar em soluções, enquadrada no Projeto Negócios Sustentabilidade 20|30 tendo como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.





A entrada é livre mediante inscrição que pode fazer aqui: https://www.cofinaboostsolutions.pt/sustentabilidade-2030/confirmacao-de-presenca/