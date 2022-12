O mundo Greenvolt

A Greenvolt Comunidades tem mais de 40 comunidades de energia em implementação.

A Greenvolt é uma empresa de energias renováveis criada em março de 2021, a partir de uma subsidiária do Grupo Altri, estando cotada na Euronext Lisboa desde julho de 2021. Tem três áreas de negócio. A biomassa, em que respeita integralmente o princípio da utilização em cascata, produzindo energia exclusivamente a partir de resíduos florestais, resíduos agroflorestais ou resíduos da madeira. A segunda área é a da energia eólica e fotovoltaica em larga escala, desenvolvendo e operando instalações eólicas e fotovoltaicas onshore em vários países.Há seis meses, entrou na produção descentralizada, a terceira área, com a Greenvolt Comunidades, que já conta com mais de quarenta comunidades de energia a serem implementadas, com uma capacidade instalada de cerca de 30 MW. "É uma solução inovadora para a geração de energia limpa que pode ser partilhada em comunidade", diz José Queirós de Almeida.Atualmente, a Greenvolt Comunidades tem-se centrado nas comunidades de energia com empresas que satisfazem as suas necessidades e, depois, partilham a energia remanescente com outros consumidores, desde que num raio de quatro quilómetros. O próximo objetivo está nos condomínios residenciais.Como disse numa entrevista João Manso Neto, CEO da Greenvolt, "a complementaridade entre os parques solares e eólicos de larga escala e as soluções de pequena dimensão, vocacionadas para o autoconsumo residencial e comercial, parece-me ser o caminho a seguir. Esta é uma dinâmica a que já estamos a assistir. Não é uma ideia futurista. É o presente.Por outro lado, a geração distribuída, enquanto fator de desintermediação e de autonomia energética, permite níveis muito atrativos de poupança na fatura energética. No contexto atual, de altos preços de energia, mais relevante é a solução de produção energética renovável através de geração distribuída."