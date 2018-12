O valor para o doente está na qualidade de vida

Nesta 3ª edição da Investir em Saúde são vozes que trazem o que internacionalmente tem sido feito e implementado com valor para o doente. E "o valor para o doente são anos com qualidade de vida", sublinhou Filipa Mota e Costa. É este o imperativo de todos os actores na saúde, os que ensinam, os que tratam, o que cuidam, os que desenvolvem medicamentos e os que decidem o financiamento.



O tema deste ano "Financiar Anos de Vida" pretende ser uma reflexão sobre "como suportar os ganhos em saúde e o valor da inovação em causa porque no meio desta equação estão os doentes e estaremos a ouvir os doentes e a privilegiar aquilo que mais valorizam. Estaremos ainda contribuir para a sustentabilidade do sistema e o benefício de todos".



"A Janssen sabe que o seu papel vai além da investigação e do medicamento, é para o cidadão que trabalhamos, é para a comunidade em que estamos inseridos", refere Filipa Mota e Costa. "O que traz valor para a saúde trará seguramente valor para o sistema de saúde e para a sociedade".





Ordem de trabalhos

A 3ª conferência Investir em Saúde, organizada pela Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, e o Jornal de Negócios, teve como tema "Financiar Anos de Vida" e realizou-se 4 de Dezembro, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. Depois da abertura feita por Filipa Mota e Costa, directora-geral da Janssen, e André Veríssimo, director do Jornal de Negócios, seguiram-se as intervenções "How to afford Longer Lives", de Martin Ingvar, e "How Can We Afford to Live Longer & Better", de Andrew Fried.



A mesa-redonda «Como Financiar Anos de Vida em Portugal», contou com Alexandre Lourenço, presidente da APAH, Daniel Simões, membro da direcção do GAT, Francisco Rocha Gonçalves, vogal do Conselho Executivo do IPO Porto, Herberto Jesus, presidente do Conselho Directivo do IASAÚDE e João Oliveira, presidente do conselho de administração do Hospital de Vila Real. Contou ainda com um comentário de Maria do Céu Machado, presidente do Infarmed.