Portugal tem de dar o salto nos ensaios clínicos

"A agência nasceu para preencher um espaço que existia e não estava ocupado. Temos bons investigadores, estruturas científicas e de investigação desde o Algarve ao Minho com muita qualidade, temos uma medicina de qualidade de excelência e reconhecida e temos uma estrutura de empresas muito adaptativa", afirmou Vítor Herdeiro, vice-presidente da AICIB- Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica.



AICIB foi fundada em julho de 2018, tendo como fundadores a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, o Infarmed, a Apifarma e o Health Cluster com a missão e a função de coordenar a investigação clínica e biomédica.



Durante este período de crise pandémica a agência esteve muito ativa, tanto junto da task-force do Infarmed e, numa "parceria virtuosa" com a economia, "onde ajudámos a que nossa economia e as nossas empresas alterassem as suas linhas de produção e conseguissem produzir o que não produziam até então". Acrescenta que "toda a gente se juntou para fazer zaragatoas, máscaras, viseiras. Esta junção entre a ciência, a saúde, onde estão os dados, e a estrutura empresarial é onde a AICIB entra no sentido de lhe dar uma estratégia articulada para que haja um valor", salientou Vítor Herdeiro.



Através destas ações Portugal tornou-se exportador de máscaras e no caso dos ventiladores foi um know-how que se gerou. O CEiiA já está num segundo modelo, está a ser apoiado por uma entidade alemã para fazer a certificação e é um equipamento de grande valor acrescentado.



Potência nos ensaios



A agência esteve em todas as linhas de financiamento da FCT para a investigação e para as bolsas de doutoramento e faz a avaliação dos centros de investigação clínica dos hospitais e dos centros académicos clínicos, onde está a formação mas também a investigação e a prestação de cuidados.



Vítor Herdeiro considerou que os centros de investigação clínica são muito importantes por causa dos ensaios clínicos. "Portugal tem de dar um salto enorme, estamos muito mal em ensaios clínicos e temos tudo para ser uma potência europeia nos ensaios clínicos como somos no turismo, temos todos os ingredientes e não somos uma potência por falta de articulação", disse Vítor Herdeiro.



Um dos vetores é a necessidade de condições nos hospitais. Segundo Vítor Herdeiro "há dois hospitais-piloto em que vamos tentar fazer com que a investigação que se faz nesses hospitais seja translacional mas também que Portugal se torne muito atrativo para os ensaios clínicos". Os ensaios clínicos são benéficos acrescentam valor aos doentes que tem acesso a medicamentos numa fase precoce e isso traduz-se em qualidade de vida e em longevidade, mas também são um meio de os hospitais se financiarem.