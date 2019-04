Reabilitação cria cidades do futuro

Ricardo Ponte

Amigos não validam ideias de negócio João Castro, professor da Nova School of Business and Economics, desafiou os convidados da Box Santander Advance Empresas, em Leiria, "a manterem a mente aberta para fazerem inovação e a irem atrás de soluções diferentes para surpreenderem os seus públicos". Antes de partirem para "qualquer processo de transformação digital, é determinante que se trace um objetivo, pois se não o fizerem, qualquer caminho ou estratégia serve", aconselha o docente. João Castro pediu aos futuros investidores para "não caírem no erro de perguntarem aos amigos para testarem a sua ideia inovadora, eles são simpáticos e vão sempre validá-la, mesmo que seja algo que não vos permita ganhar dinheiro".

"O IFRRU 2020 é o maior programa de incentivos à reabilitação urbana em Portugal, com 1400 milhões de euros dedicados à reabilitação urbana e eficiência energética; empréstimos com taxas de juro muito abaixo das praticadas no mercado, através do Banco Santander Totta, maturidades mais longas [até 20 anos] e períodos de carência mais alargados [até quatro anos] ". Ao apresentar as vantagens deste instrumento financeiro criado pelo Ministério do Ambiente e da Transição Energética, Abel Mascarenhas, presidente do IFRRU, abriu o apetite à reabilitação urbana em Leiria, cidade onde este tipo de operações "é uma das prioridades do município", revelou a vereadora da Câmara Municipal de Leiria, Rita Coutinho.Com três ARU (Áreas de Reabilitação Urbana) criadas, e duas outras a caminho, entre 2011 e 2015, "Leiria realizou 29 intervenções de reabilitação na zona histórica" e, após a criação das ARU Nossa Senhora da Encarnação e Arrabalde de Aquém, em 2015, "registou 22 intervenções", divulga a vereadora, que quer privilegiar "um centro histórico habitado".O presidente do IFRRU diz mesmo que o país está "a criar cidades com futuro", referindo-se às 286 candidaturas, que correspondem a um investimento de 788 milhões de euros. Destas, "já foram assinados 83 contratos com um investimento de 303 milhões de euros, abrangendo 31 municípios", revela. Neste contexto, "Leiria é um Município com futuro, com 22 pareceres emitidos, seis intenções de investimento, com um valor de 20 milhões de euros, e duas candidaturas de meio milhão de euros", elucida.José Almeida, da Vida Imobiliária, destaca "o aumento expressivo da quantidade de operações de reabilitação urbana, no triénio de 2016 e 2018, a nível nacional, e onde Leiria surge com um aumento de mais de um terço deste número de operações".Ovídio Fernandes, do Banco Santander Totta, falou da abrangência do instrumento financeiro, geográfico e de beneficiários, encontrando-se disponível para ajudar a encontrar as soluções mais sustentadas para reabilitação dos imóveis para proprietários particulares ou para a Câmara Municipal.