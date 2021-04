Sustentabilidade é o conceito para o século XXI

Os decisores dos prémios

| Finanças Sustentáveis

| Digital e IA

| Igualdade e Diversidade

| Bem-estar e Cidades Sustentáveis

Prémios em direto

Assista em direto,

dia 15 de abril pelas 15h00,

em Saiba em direto quem são os vencedores da primeira edição do Prémio Nacional de Sustentabilidade 20|30 a 15 de abril. Apesar das condições atípicas em que vive, foram recebidas mais de oito dezenas de candidaturas, que têm grande qualidade, e que foram um desafio para o júri. Conheça as empresas e organizações que se destacam pela sua atuação e boas práticas de sustentabilidade nas diferentes áreas ambiental, social e governance.Assista em direto,dia 15 de abril pelas 15h00,em www.jornaldenegocios.pt

Negócios Sustentabilidade 20|30 é uma iniciativa do Jornal de Negócios com a Deloitte como knowledge partner e o Alto Patrocínio da Presidência da República, inteiramente alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) das Nações Unidas.Esta iniciativa, em que se insere a primeira edição do Prémio Nacional de Sustentabilidade 20|30, foi lançada a 25 de junho de 2020 através da conferência digital "O Amanhã debate-se Hoje", em que participou Elisa Ferreira, comissária europeia da Coesão e Reformas. Nessa conferência Elisa Ferreira sublinhou que no acesso a estes fundos futuros fundos europeus tanto do Plano de Recuperação e Resiliência como dos fundos comunitários 2021-2027, "a sustentabilidade é uma questão essencial. Não faz sentido estarmos a preparar o nosso futuro e não aproveitar para o fazer de uma forma mais virada para o futuro, com uma relação com o ambiente muito mais saudável do que tem acontecido até agora"."Não tenho dúvidas de que a sustentabilidade vai ser tanto a palavra da década como a do século", afirmou João Wengorovius Meneses, secretário-geral da BCSD, na conferência sobre Finanças Sustentáveis.Como assinalou António Martins da Costa, administrador executivo da EDP e presidente do júri da Descarbonização, "há duas revoluções em curso, a revolução digital/ transformação digital que acelerou com este efeito da pandemia e a revolução da sustentabilidade, da transição energética, das alterações climáticas". Assinalou que a "pressão é irreversível para este movimento de transição energética, para a sustentabilidade, no sentido mais lato".Durante a conferência "O Digital e a Inteligência Artificial", o secretário de Estado para a Transição Digital sublinhou que é "impossível pensar sustentabilidade sem pensar na dimensão digital", afirma André de Aragão Azevedo, tendo recordado um discurso da presidente da União Europeia, Ursula Von Leyen, que colocou a tónica na necessidade de abordar as duas agendas em paralelo, a agenda verde e a agenda digital.No semestre seguinte seguiram as sete conferências temáticas relacionadas com as sete categorias do Prémio Negócios Sustentabilidade 20 | 30 que cobrem três grandes áreas da sustentabilidade: Social, Ambiental e Económica. As categorias dos prémios são as Finanças Sustentáveis, o Digital e IA, a Igualdade e Diversidade, o Bem-estar e Cidades Sustentáveis, a Descarbonização, a Economia Circular, e a Comunicação de Sustentabilidade.São ainda atribuídas duas categorias especiais de prémios, Personalidade, e Resiliência e Resposta a Choques Disruptivos, que não estavam sujeitos a candidatura e os vencedores foram escolhidos pelos membros do júri.No prémio Personalidade, os 36 membros de júri tiveram de identificar, votar e eleger, uma personalidade que se tenha destacado pela sua conduta e atuação em prol da sustentabilidade no âmbito social, ambiental e económico.O prémio Resiliência e Resposta a Choques Disruptivos destina-se às organizações que tenham demonstrado uma resiliência extrema ao choque externo provocado pelo novo coronavírus SARS-CoV2, bem como iniciativas e contributos de resposta em prol da sociedade.A sustentabilidade é o grande desafio do nosso tempo, por isso este projeto desafia as empresas e entidades, em território nacional, a juntarem-se a esta ação pela sustentabilidade global. O Prémio Negócios Sustentabilidade 20 | 30 visa reconhecer, inspirar, promover e divulgar o trabalho e a atuação de empresas e organizações, de norte a sul do país, que se distingam nas diversas áreas relacionadas com a sustentabilidade, dando-lhes visibilidade e destaque.O júri independente, formado por 36 especialistas nas várias componentes da sustentabilidade, analisou 88 candidaturas em busca dos melhores exemplos, práticas que possam ajudar Portugal a tornar-se mais sustentável e a valorizar os melhores casos de sustentabilidade. O objetivo é mudar comportamentos e a incentivar formas de viver e trabalhar mais sustentáveis. Além dos prémios nestas sete categorias também serão atribuídos os prémios Personalidade e Resiliência e Resposta a Choques Disruptivos.Presidente do júri, presidente, ISEG, diretor (dean) da Imperial College Business School, managing board member, Euronext e CEO, Euronext Lisbon, presidente, APFIPP, presidente do ISCTE Executive Education, senior advisor at PollinationPresidente do júri, professor catedrático, IST, presidente, ACEPI, CEO, Novabase, presidente, dns.ptPresidente do júri, presidente, Grace, e sócia, Vieira de Almeida, presidente, CIP, presidente, Portugal Inovação Social, dean, Católica Lisbon School of Business and Economics e presidente da EVPA, administradora executiva, Sonae MCPresidente do júri, subdiretor, NOVA Information Management School, e coordenador, NOVA Cidade - Urban Analytics Lab, ex-secretário de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, ex-presidente, Ordem dos Arquitetos, socióloga e investigadora, ICS, partner, Smart City, Smart Nation and Local Government da Deloitte, CEO, Mobilidade PT