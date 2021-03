Symington Family Estates: O futuro digital do maior produtor de vinho do Porto

Empresas Agrodigitais - Vencedor

Do Douro para o Alentejo São os principais proprietários de vinhas no Douro com 26 quintas, abrangendo um total de 2.255 hectares, dos quais 1.024 hectares plantados com vinha na região demarcada dos vinhos do Douro, que é a maior área de vinha de montanha do mundo e património mundial da Unesco. Em 2017, adquiriram uma propriedade de 207 hectares, a Quinta da Fonte Souto na Serra de São Mamede, parte da sub-região de Portalegre, no Alto Alentejo, com vinhas em cotas bastante elevadas. Fazem parte da Primum Familiae Vini, também conhecida como PFV, uma associação internacional de algumas das famílias produtoras dos melhores vinhos de França, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha, as Leading Wine Families.

1882Produção e distribuição de vinhos do Porto premium e de vinhos do Douro e Alentejo.43898,2 milhões de euros74,3 milhões de euros (Valores de 2019)A Symington Family Estates, uma empresa familiar há mais de 130 anos, é um dos maiores produtores mundiais de vinho do Porto premium e um dos principais produtores de vinho de Portugal. "Somos sobretudo uma empresa exportadora com mais de 80% da nossa produção vendida no mercado internacional. Temos empresas de distribuição tanto em Portugal como no Reino Unido e Estados Unidos", afirma Charles Symington, diretor de produção.O grupo Symington possui marcas de vinho do Porto como Graham’s, Cockburn’s, Dow’s, Warre’s, e vinho do Douro como Quinta do Vesúvio, Quinta do Ataíde, Altano, Prats & Symington, uma parceria com a família Prats de Bordéus que produz Chryseia e Post Scriptum, e o vinho alentejano, a Quinta da Fonte Souto.Charles Symington considera que os principais desafios da empresa "são produzir vinhos da mais elevada qualidade para criar valor a partir das nossas vinhas do Douro e fazer os melhores vinhos possíveis utilizando tecnologias de ponta. Na área comercial, procuramos desenvolver novos produtos e atrair novos consumidores para o vinho do Porto e manter os que temos"."Para o futuro temos de manter a cultura de melhoramento contínuo na nossa empresa apostando fortemente no I&D para ser cada vez mais competitivo no mercado", referiu Charles Symington. Como exemplo, as máquinas para a vindima mecanizada em montanha, o robô para medir os principais parâmetros da vinha, incluindo a disponibilidade de água, temperatura da folha/canópia da videira e variações no vigor das plantas e a estratégia digital transversal."Temos de nos preocupar em entregar à quinta geração uma empresa melhor e mais sustentável do que recebemos dos nossos pais", concluiu Charles Symington, que faz parte da quarta geração na gestão da empresa.