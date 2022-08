Taxas de juro a 2% e baixo desemprego “serão comportáveis”

Leia Também Mercado global de emprego qualificado atrai o talento português

"A única certeza é a incerteza. Há algumas coisas que podemos ter como relativamente certas e outras têm mais imprevisibilidade", afirmou Paulo Macedo, presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, na abertura do Encontro Fora da Caixa com o tema "Os Desafios da Economia e a Importância do Emprego", uma iniciativa da CGD em parceria com o Negócios, que decorreu na Escola Náutica Infante D. Henrique, em Oeiras.O crescimento da economia portuguesa é um dado importante para incorporar nos cenários futuros, e as previsões apontam para um crescimento de 6,5% para 2022 e um acentuado menor crescimento em 2023, passa-se de "crescimento robusto" para "decréscimo significativo". Mas Paulo Macedo assinalou que há "muitas contingências" a pairar no futuro. E, deu como exemplo, um corte de gás à Alemanha por parte da Rússia "pode desencadear imediatamente uma recessão.Um dos traços mais salientes do cenário com que a Caixa Geral de Depósitos opera é a guerra na Ucrânia que, "como todos sentem na pele, tem levado a um aumento de preços", disse Paulo Macedo. O gestor lembrou que os preços da energia começaram a subir antes da guerra e, se hoje uma parte do preço se deve à guerra, "outra parte tem a ver com a transição climática". Para Paulo Macedo, "os preços da energia não vão voltar aos níveis anteriores".Numa viagem ao aparecimento e crescimento da inflação, o CEO da Caixa salientou que depois da energia, vieram os aumentos dos preços dos produtos alimentares e de commodities, o que levou "às maiores inflações da história da Europa". E referiu um segundo conjunto de pressões inflacionistas, com "a maioria das empresas a conseguirem passar os aumentos de preços para os consumidores". O banqueiro perspetivou ainda um terceiro efeito, que será a pressão nos salários. Paulo Macedo entende que é "uma inflação atípica porque é muito mais do lado da oferta do que do lado da procura e portanto, não é tanto uma questão de estar a agir para conter ou restringir a procura".O crescimento da inflação acabou por ter como consequência o aumento dos juro na Zona Euro, que fará sentir nas empresas, nas famílias e no Estado. Mas, como ressalvou Paulo Morgado, o crescimento dos juros está "muitíssimo abaixo da inflação, o que leva a que por exemplo, a que "nós que já tínhamos taxas de juro reais negativas o ano passado, neste momento tenhamos taxas de juro muitíssimo mais negativas".Na sua opinião, se as taxas de juro ficarem nos 2% e com os níveis baixos de desemprego a situação será comportável, apesar das dificuldades. "A questão é se as taxas de juro sobem para valores acima dos 400 pontos [base]. E reparem que os 200 pontos é muitíssimo inferior aos 400 pontos que tínhamos por exemplo, em 2008 ou em 2010, em que as taxas de juro estiveram muito mais altas", recordou.A competitividade de Portugal medida pelos vários rankings internacionais foi outra das leituras feitas pelo líder da CGD e que permite avaliar as "forças e fraquezas institucionais, políticas, económicas e sociais". "É uma forma de saber como estamos e para onde devemos ir. Portugal compara bem com outros países nas infraestruturas, saúde e educação e compara mal na questão da carga fiscal, e nas práticas de gestão". Para o gestor, estes dados negativos são um sinal de alerta. "Este conjunto inclui desde de representação de género no management e nos boards, a responsabilidade social, a satisfação do cliente, a credibilidade dos gestores, a agilidade das empresas. Estamos sempre a falar da necessidade de qualificação para nossa força de trabalho, mas há uma enorme falta de qualificação nos nossos quadros, gestores e no topo das empresas", avisou.A competitividade também depende da demografia, frisou, e o comportamento desta em Portugal implica que se equacione a imigração. Um dos dados que reforça esta perspetiva é o de que a população ativa nunca foi tão elevada, e atingiu-se o limite de empregabilidade das mulheres em termos adicionais. Para Paulo Macedo, "a questão da imigração, hoje em dia, nem sequer devia ser uma questão de debate". "É sim ou sim. É uma inevitabilidade, portanto, o que deve ser ponderado é como, de onde, de que forma, que condições se dão para atrair as pessoas."Perante um cenário que se perspetiva crítico, Macedo lembrou ainda que a banca e o país passaram bem "pelas fases das moratórias" e que o fim das taxas de juro negativas é uma oportunidade para o setor financeiro.