Um prémio à inovação na floresta

"O objetivo deste prémio é sensibilizar toda a sociedade para a importância e para o valor da floresta, e portanto pretende distinguir projetos que promovam a economia circular, a inovação, a relação entre a floresta e a comunidade", disse Ana Cláudia Coelho, partner da PwC na apresentação da 3.ª edição do Prémio Floresta e Sustentabilidade, uma iniciativa desenvolvida pela CELPA - Associação da Indústria Papeleira, em parceria com o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, que conta com o patrocínio do Ministério da Economia e da Transição Digital, e o apoio da PwC.



O Prémio Floresta e Sustentabilidade é uma das formas de premiar e divulgar o conhecimento e os projetos de melhoramento florestal que se desenvolvem no país. A intenção da CELPA e das empresas suas associadas é que contribua para a modernização do setor florestal ao premiar e reconhecer o mérito de quem faz bem feito, tanto nas escolas e no trabalho que milhares de professores desenvolvem com os seus alunos, como na sociedade civil e nos projetos de melhoria da floresta que são implementados.



"Cada uma das categorias do prémio assenta num dos eixos essenciais à inovação e modernização: aprendizagem (Escola e Floresta), investigação e conhecimento (Inovação e Ciência), transferência de conhecimento (Gestão e Economia da Floresta) e utilização da tecnologia (Floresta e Comunidade)", diz Francisco Gomes da Silva, diretor-geral da CELPA.



Candidaturas abertas



A primeira edição em 2016/2017 teve 75 candidaturas e foram distinguidas seis entidades. Na segunda edição foram recebidas 113 candidaturas, tendo sido distinguidas sete. Na sua análise, Ana Cláudia Coelho sublinhou o número de candidaturas à categoria "Escola e Floresta", que "na última edição teve um sucesso bastante significativo ao nível das escolas, tendo recebido um total de 55 candidaturas, o que é relevante porque mostra que houve um envolvimento dos jovens, que era justamente um dos objetivos desta edição".



As candidaturas à 3.ª edição do Prémio Floresta e Sustentabilidade podem ser feitas através do site www.premioflorestasustentabilidade.pt e estão abertas até 31 de julho de 2021, exceto na categoria Escola e Floresta, em que o prazo se estende até 31 de outubro de 2021.



Em termos de metodologia há depois uma fase de avaliação das candidaturas efetuada pela PwC que produz um relatório de análise de candidaturas que é apresentado ao júri e faz a seleção e a nomeação de vencedores por parte do júri, "que é soberano", como sublinhou Ana Cláudia Coelho.