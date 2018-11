Uma câmara virada para empresários e agricultores

"Temos agricultores e empresários de excelência, temos condições edafoclimáticas que são diferenciadoras para que na agro-indústria possamos ser cada vez mais competitivos", salientou Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém.



O município tem tentado "antecipar algum futuro", como diz Ricardo Gonçalves, e, por isso, a autarquia tem um pelouro dedicado à agricultura, e regulamentos de apoio ao investimento que incluem a agro-indústria. "Um Centro de Excelência da Agricultura e a Agro-Indústria que sendo concretizado poderá ser um input para que o crescimento possa ser ainda ser maior do que é hoje", salientou Ricardo Gonçalves.



A Câmara Municipal tem apostado na proximidade com os sectores agrícolas e agro-industriais. Por isso passou a estar presente em grandes eventos como a Feira Nacional da Agricultura, que é um ex-libris de Santarém, e a mais recente Agroglobal. "É esta ambiência que nos aproxima dos nossos agricultores, dos nossos empresários, numa região que tem um potencial de crescimento fabuloso, o que temos de aproveitar e estimular", assinalou Ricardo Gonçalves.



"Quando Portugal e a Europa passaram por uma crise, tivemos um sector que se modernizou, e estamos a falar de tecnologia e de inovação, a agro-indústria. Graças a isso cresceu a números nunca vistos, a mais de dois dígitos, enquanto grande parte da economia estava em crash", recordou o presidente da Câmara de Santarém.



A proximidade a Lisboa é uma oportunidade e no turismo pois a grande porta de entrada é Lisboa. Ricardo Gonçalves considera que "Santarém é Lisboa, pois 60 quilómetros não é nada, só em Portugal é que é considerada uma grande distância. Felizmente cada vez mais empresários pensam que é próximo". Em termos administrativos a região divide-se entre Lisboa, e o Alentejo, de é exemplo os fundos comunitários é o Alentejo.