Uma ferramenta para a democratização da justiça

O Third-Party Funding é uma ferramenta muito significativa para a democratização da justiça. Miguel Esperança Pina

Sócio da CMS Portugal

O que é o Third- -Party Funding

Os protagonistas da conferência "Litigation - O Mercado Português e o Third-Party Funding" foi o tema da conferência online organizada pelo Jornal de Negócios em associação com a CMS Rui Pena & Arnaut e a PLA, que se realizou a 16 de fevereiro com transmissão online no site do Jornal de Negócios. Moderada por André Veríssimo, diretor do Negócios, contou com a participação de Manuela Costa, associada principal e especialista em arbitragem da CMS Portugal, Miguel Esperança Pina, sócio da CMS Portugal, Luís de Andrade Pinhel, general counsel para Portugal da PLA, Robin Wood, associado sénior da CMS UK e Jesús Rodrigo Lavilla, CEO da PLA.

O aumento de litígios e de ações judiciais vai ser uma das consequências da crise económica e social provocada pela pandemia de covid-19, admite Miguel Esperança Pina, sócio da CMS Portugal, que também se refletirá na falta de recursos financeiros tanto de empresa como de indivíduos. "É o contexto ideal para o instrumento de financiamento de disputas judiciais que na linguagem anglo-saxónica se refere como TPF (Third-Party Funding)", sublinha Miguel Esperança Pina."Para exercerem os seus direitos em tribunal ou em tribunais arbitrais, os indivíduos e as empresas necessitam de ter planos de acesso a financiamento para tais disputas. O financiamento pode ser disponibilizado por meios tradicionais, mas o Third-Party Funding pode ter um papel especial", sublinha Miguel Esperança Pina.O Third-Party Funding é feito à medida porque numa disputa todo o risco ou parte do risco pode ser passado para o financiador. Como afirma Miguel Esperança Pina, "o queixoso pode não suportar nenhum custo se perder, o financiador irá cobrir os ‘custos judiciais’, seguro para cobrir ‘adverse fees’, e todo o tipo de custos, traduções, relatórios de especialistas ou pareceres legais, é realmente muito significante, porque a jusante, no início, quando se começa uma disputa, o ‘player’ pode impedir qualquer tipo de custos, é realmente um aspeto muito importante".Em relação ao tipo de litigação que se espera que aconteça, Miguel Esperança Pina considera que, tal como na crise no subprime e da dívida soberana (2008-2013), serão as insolvências a ter a primazia. Mas na sua opinião, "teremos um crescente número de arbitragens, principalmente, sobre disputas de infraestruturas e disputas de financiamento de projetos".Adianta que tem havido em Portugal "um número muito significativo de arbitragens, com números altíssimos, eu participei em vários e, em cada arbitragem, o valor pedido era aproximadamente mil milhões, algo que penso que foi a primeira vez na história judicial portuguesa que tivemos um pedido de um valor tão significante em disputa".Miguel Esperança Pina sublinha que, na anterior crise, a moldura que havia para um Third-Party Funding internacional não "encaixava", em que o limiar mínimo era da ordem dos 40 milhões euros, com a dimensão do mercado português. Hoje "temos veículos financeiros e ferramentas financeiras para atuar no Mercado Ibérico, como a PLA (Procurator Litigation Advisers), em que o limiar mínimo é muito mais baixo. Agora podemos ter acesso a financiamento para um processo de cerca de 3 milhões, 2,5 milhões".O advogado tem a convicção de que esta ferramenta será muito importante para desenvolver a litigação nesta crise. "É muito importante pensar no Third-Party Funding não como uma ferramenta dos ‘homens ricos’, mas com estes novos limites, penso que será uma ferramenta muito significativa para a democratização da justiça, porque empresas e indivíduos podem ter acesso a financiamento das suas próprias disputas, o que não conseguiriam sem o Third-Party Funding".Consiste no financiamento, total ou parcial, de uma ação por parte de um terceiro alheio ao litígio. Esse terceiro suporta os custos de uma das partes na ação, normalmente o autor, quer se trate de uma ação num tribunal estadual, quer num tribunal arbitral.Financiamento de contencioso e arbitragem assumindo o risco de litígio e o pagamento dos custos relacionados com o litígio ou a arbitragem, em troca de participar nos potenciais benefícios obtidos. A aquisição de créditos litigiosos ou a posição processual do cliente em sentido amplo. Oferecem adiantamentos para que as empresas possam prosseguir os seus litígios ou arbitragens antes da sua conclusão, independentemente do resultado.