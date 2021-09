Vamos lá Portugal! Competência e Trabalho | O que está a mudar?

Esta terça-feira, dia 21 de setembro, às 10h, Miguel Cabrita, Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e a da Formação Profissional, Álvaro Fernández, Managing Diretor da Michael Page e Tarcísio Pontes, Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos do Millennium bcp, dão continuidade à série de webtalks Vamos lá, Portugal! para falar sobre Competências e Trabalho | O que está a mudar?



Esta iniciativa assenta em pilares-chave do PRR, designadamente: Digitalização, Saúde, Competências e Trabalho, Reindustrialização, Agricultura, Educação, Inovação, Habitação e Planeamento Territorial.



Vamos lá marcar a agenda nacional e informar os decisores.



Assista, à Talk, em negocios.pt