Vamos lá Portugal! Inovação | Em direção ao futuro

Amanhã, dia 9 de novembro, às 10h, Nelson de Souza, Ministro do Planeamento, Jorge Portugal, Diretor-Geral da COTEC Portugal, Bernardo Patrão, Diretor de Inovação da Critical Software e Maria José Campos, Administradora Executiva do Millennium bcp, dão continuidade à série de webtalks Vamos lá, Portugal! para falarem sobre Inovação | Em direcção ao futuro.



Esta iniciativa assenta em pilares-chave do PRR, designadamente: Digitalização, Saúde, Competências e Trabalho, Reindustrialização, Agricultura, Educação, Inovação, Habitação e Planeamento Territorial.



Vamos lá marcar a agenda nacional e informar os decisores.



Assista, em negocios.pt