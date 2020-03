Esta é uma missão para os empresários, gestores e equipas em milhares de PME que compõe a grande fatia do tecido económico português. Mas, neste momento, necessitam do apoio do Estado para atravessar o cabo das Tormentas. Não só. O setor financeiro assume também um papel muito relevante na sobrevivência da nossa capacidade produtiva.No Negócios, também vamos estar ao lado das empresas. É nesse espírito que lançámos as "PME no Radar", em parceria com o banco Santander. Ao longo dos próximos três meses vamos dar toda a informação sobre os apoios disponíveis, dar a conhecer exemplos de resiliência e analisar e debater as melhores soluções para enfrentar este período, contando com a reflexão de especialistas e líderes de PME. Vamos ser uma bússola para ajudar a levar o seu negócio até à Boa Esperança.