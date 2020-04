PME NO RADAR | Assista em direto ao think tank digital dedicado à Tecnologia

Assista em direto a 28 de abril ao think tank digital dedicado à Tecnologia, o segundo desta iniciativa, no site do Jornal de Negócios.



Todo o tecido empresarial está neste momento a enfrentar uma conjuntura desconhecida que põe à prova empresários, decisores e gestores. As soluções vão inevitavelmente passar pela sua capacidade de adaptação, coragem, visão e liderança.





O Jornal de Negócios e o Santander contam com especialistas e líderes das PME para analisar e debater as soluções adotadas face aos grandes desafios que o atual contexto representa para a economia. O Governo lançou uma linha de crédito de 3 mil milhões de euros para apoiar as empresas mais penalizadas pela Covid-19. Como vão as PME aceder a este apoio e como vão usá-lo?

28 abril | 10h10-12h00

Abertura Institucional

Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior*

As PME em Portugal – Presente e Futuro, o Novo Normal

Alexandre Nilo da Fonseca, Presidente, ACEPI - Associação da Economia Digital

José Manuel Mendonça, Presidente do Conselho de Administração, INESCTEC

Luis Moura da Silva, CEO, Wit – Software*

Marcelo Lebre, CTO, Remote

Natália Machado, Gestora de Projetos, Cáritas Diocesana de Coimbra

Nuno Sebastião, Co-fundador e CEO, Feedzai*

Pedro Pinto, CEO, Take The Wind

Ricardo Parreira, CEO, PHC Software

Moderação: André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

*a confirmar

PME no Radar é uma iniciativa do Jornal de Negócios em parceria com o Santander.

Mais informações em www.pmenoradar.negocios.pt