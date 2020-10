O World of Wine (WOW) é uma experiência digital de rosto humano nos seus 155 mil metros quadrados e é também um exemplo de resiliência pois foi pensado em 2013 por Adrian Bridge, CEO da The Fladgate Partnership, para criar conteúdos de interesse cultural na cidade para que os turistas permanecessem mais tempo no Porto, e não abriu em junho como estava previsto em finais de julho de 2020.



Em março de 2020, quando se deu o confinamento por causa da pandemia de Covid-19, surgiu a dúvida se se deveria continuar a obra. "Decidiu-se prosseguir, teve de se adaptar a este novo contexto sobretudo em termos de segurança das pessoas. Quando o The Yeatman, o hotel do grupo em Gaia, esteve sem clientes passou a fornecer as refeições aos trabalhadores que estavam a construir o World of Wine e que chegaram a ser 300 nesta obra", salientou Ângelo Alves.



No que se refere ao digital, que é um dos eixos estruturantes do projeto, os efeitos da pandemia não provocaram grandes alterações. "Os principais ajustamentos têm a ver com a segurança das pessoas para que possam visitar os espaços sem receios e temos tido feedbacks muito positivos. A aposta deixou de ser o público internacional para passar a ser o nacional", considerou Ângelo Alves.



Arquitetura digital



Nuno Ferreira, CTO do World of Wine, confirma que "houve um forte investimento em tecnologia e com perspetiva de longo prazo. O projeto do World of Wine na componente de sistemas de informação não sofreu redução por via da pandemia. A arquitetura do projeto foi integralmente cumprida". É um dos maiores projetos de sistema de informação que ocorreram em 2020 em termos de investimento. "Este espaço tem muita tecnologia, que é endógena ao projeto com componentes de datacenter, networking, cibersegurança, soluções de billing systems, bilhética, analyitics, temos um ecossistema bastante complexo", explicou Nuno Ferreira.



O World of Wine é o mais recente investimento, cerca de 105 milhões de euros, do The Fladgate Partnership. É uma holding que possui negócios no vinho do Porto, através da Taylor’s, Croft, Fonseca e Krohn, que vende em mais de 105 países, no turismo com The Yeatman Hotel, em Gaia, Hotel Infante Sagres, no Porto, o Vintage House Hotel, no Pinhão, e uma empresa de distribuição de vinhos.



"Desde a agricultura aos stocks de vinhos, passando pelas vendas há espaço para inovação. A plataforma de vendas online foi um grande sucesso de tal modo que hoje já estamos a apostar mais forte e fizemos uma parceria com a essência de vinhos para dinamizar este canal", afirmou Ângelo Alves.



Na sua opinião, "a transformação digital é contínua e não tem a ver com tecnologia, mas com o negócio e com a cultura das pessoas e deve ser transmitida para baixo para que todas as pessoas pratiquem a inovação e a invenção".