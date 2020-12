Estado com fatura mais eletrónica

Best Government Project

FE-AP- Solução Fatura Eletrónica, eSPap - Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública



O Estado português aproveitou a obrigação legal imposta pela União Europeia de usar a fatura eletrónica nos contratos públicos para implementar um projeto transformacional no setor público com a criação de novos serviços suportados numa plataforma digital de faturação eletrónica.



Para a eSPap foi uma oportunidade para integrar todos os agentes e transformar a organização, os processos de negócios, os dados recolhidos e as ferramentas utilizadas criando os alicerces para melhorar o processo de decisão e para aumentar a produtividade.



É um programa de transformação digital que veio simplificar o tratamento das faturas e otimizar o circuito documental desde a emissão até ao arquivo e interoperar com os sistemas que suportam o ciclo de vida das faturas.



Objetivo 2021



Esta abordagem inovadora alterou a forma como os fornecedores do Estado emitem as suas faturas e como o Estado as recebe e as trata. Aproveitando a experiência que têm os Serviços Partilhados de finanças da eSPap, foi mais fácil adaptar a cadeia de valor ao funcionamento de todos os organismos do Estado.



Ao formalizar a adesão à solução digital FE-AP, o fornecedor valida automaticamente um único acordo EDI (Electronic Data Interchange) que lhe dá acesso às entidades públicas aderentes à rede, e é valido para as entidades públicas que ao validar o acordo EDI ficam ligadas a rede de fornecedores públicos, assim foram evitados durante a pandemia os múltiplos contactos ponto a ponto.



A transformação digital é o caminho e, até final de 2021 todos os fornecedores e compradores do Estado, incluindo o próprio Estado, estarão a emitir faturas eletrónicas. Em breve estes documentos serão contabilizados automaticamente. Esta modernização vai beneficiar dos processos de robotização e IA e revolucionar os ciclos da despesa e da receita. Com o Estado a emitir e a receber documentos de forma eletrónica vai fazer-se uma gestão mais eficiente da tesouraria pública e todos os cidadãos beneficiam dela.