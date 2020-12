Uma aplicação para a eficiência operacional das empresas

Best Banking Project

Nbnetwork+, Novo Banco



O contexto de open banking levou o Novo Banco a pensar numa solução que contribuísse para uma eficiência operacional das empresas, oferecendo-lhe soluções inovadoras na gestão financeira diária mais rápida e eficaz. "Foi com este pressuposto que nos foi lançado o desafio de encontrar a solução, o que só faz sentido com o envolvimento de quem a vai utilizar, os nossos clientes de negócios e empresas", revela Sebastião Colares Pereira, Product Owner Nbnetwork+.



Em Junho de 2019 iniciou-se a fase de ideação da nova aplicação com a participação de cerca de 50 empresas e o apoio de uma equipa interna multidisciplinar com competências em várias áreas. "Nesta fase conseguimos perceber as principais dificuldades dos clientes, o que valorizavam mais, e, a partir daí, definimos prioridades e avançamos para um protótipo de cinco funcionalidades, a agregação de contas e a emissão de pagamentos, o calendário financeiro para ter uma visão temporal das suas transações históricas e previsionais, a categorização automática de despesas e receitas e alertas e notificações. Contamos no próximo ano lançar novas funcionalidades e que são um valor acrescentado para o cliente como a reconciliação", historia Sebastião Colares Pereira. Com esta aplicação pretende-se aumentar a fidelização dos clientes, aumentar as fontes de receita através do comissionamento como de produtos personalizados para o cliente.



Esta aplicação é parte da transformação digital do Novo Banco que, como refere João Dias, Chief Digital Officer doNovo Banco, "é sinónimo de transformação organizacional por isso continuamos a implantar alguns pilares fundamentais da nossa estratégia digital, organização ágil, novas metodologias e talento, renovação tecnológica e governance adequado".