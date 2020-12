Cerimónia Portugal Digital Awards

Esta 5.ª edição do Portugal Digital Awards contou com 350 candidaturas divididas por todos os sectores da economia portuguesa. Foram validados pela IDC 139 projetos, que representa um crescimento de 23% em relação à edição anterior.





Conheça os projetos vencedores das organizações e líderes empresariais com a visão e o arrojo para elevar as suas empresas ao nível mais sofisticado, capacitando-os para a transformação digital dos seus negócios!





Programa:





14h30 – Check-in & Welcome coffee



15h00 – Boas-vindas

Gabriel Coimbra, Group VP & Country Manager, IDC

Paulo Ferreira, Executive Director, Axians



15h10 – André de Aragão Azevedo, Secretário de Estado para a Transição Digital



15h40 – Painel de Digital Leaders

Francisco Barbeira, Administrador, BPI

João Dias, Administrador, AICEP

Madalena Tomé, CEO, SIBS

Rogerio Campos Henriques, CEO, Fidelidade



16h35 – Entrega de Prémios



18h15 – Discurso Digital Leader vencedor



18h25 - Encerramento

Gabriel Coimbra, Group VP & Country Manager, IDC

Pedro Faustino, Managing Director, Axians Portugal

O propósito do Portugal digital Awards é divulgar e premiar os melhores projetos de transformação digital das organizações nacionais.

Nos próximos anos, segundo a IDC, a digitalização da economia e as tecnologias digitais vão criar novos modelos de negócio.

Temos uma sessão preparada com diversos conteúdos exclusivos. Acompanhe a cerimónia de entrega dos Portugal Digital Awards 2020 em direto no site e facebook do Jornal de Negócios.