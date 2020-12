A inovação aberta da INCM

Best Future of Operations Project Atlas da Imprensa Nacional - Casa da Moeda



O projeto Atlas foi a ideia vencedora da segunda edição do Prémio IN3+, promovido pela INCM, e é um dos exemplos do sucesso da estratégia de inovação da INCM. Desenvolvido em parceria com o Centro de Investigação Uninova, da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, está a levar a INCM para a era da Indústria 4.0.



O Atlas promove a utilização de robôs móveis autónomos para melhorar o processo produtivo através da redução de recursos humanos e de custos gerais de funcionamento. Os robôs do Atlas podem circular autonomamente entre as áreas de fabrico e o armazém e operar todas as máquinas e automatismos utilizados em todo o processo de produção, interage com todos os componentes do sistema como as máquinas, pessoas ou automatismos.



Está em fase de validação mas já existe a integração de um braço robótico com as máquinas de personalização do cartão do cidadão, o transporte de cartões é feito através de robô móvel para o armazém automático inteligente para o armazenamento dos lotes produzidos e agregação dos lotes com destino comum em alvéolos próprios, e a instalação da estação de embalamento para a preparação de uma única embalagem para os lotes com o mesmo destino. Depois é feito o transporte dos lotes finais, através de um robô móvel automático inteligente, para a zona logística de expedição permitindo o transporte seguro, fechado e de alta segurança.