A digitalização das exportações

Best Digital Transformation Project AICEP Digital, AICEP



A transformação digital da AICEP começou em 2017 quando os desafios eram continuar a aumentar as exportações e o número de empresas exportadoras e a captar mais investimento estrangeiro. Implicava apoiar 15 mil empresas ativas com uma equipa de atendimento de 52 pessoas, partilhar informação e sincronizar equipas em Portugal e nas 72 delegações espalhadas pelos cinco continentes.



Como resposta, a AICEP tem vindo a desenvolver uma plataforma tecnológica com recurso a inteligência artificial para lançar novos produtos e serviços de maior valor acrescentado e customizados, para ir ao encontro das expectativas e necessidades específicas de cada empresa. A primeira etapa foi o lançamento da plataforma Portugal Exporta, dedicada às exportações.



Cliente 360º



"Enquanto o Portugal Exporta transmite todas as mensagens da iniciação à exportação, a área reservada My AICEP está a falar com as empresas olhos nos olhos" como refere a AICEP. A plataforma My AICEP tem vindo a incorporar novos modelos de segmentação, de recomendação e de identificação de potencial das empresas para exportar.



Ao mesmo tempo criaram o backoffice do atendimento, o My AICEP Staff, com a visão de cliente 360º e BI que permite um conhecimento mais rápido e exaustivo de cada empresa e possibilita novas formas de gestão estratégica da consultoria.



"Todos os dias nascem novas ideias de produtos e serviços que irão enriquecer a jornada do cliente. Hoje estamos focados na plataforma Business Match Making, a nova forma de associar a oferta portuguesa à procura internacional. Brevemente serão apresentadas novas soluções de captação de investimento online em parceria com 11 municípios da CIM Oeste", revela a AICEP.