A digitalização chega aos preparados de fruta da Frulact

A Frulact, fabricante de preparados à base de fruta para a indústria alimentar, contabiliza cerca de 1.800 referências ativas em portefólio, que depois são escaladas e produzidas nas oito unidades de produção em Portugal, França, Marrocos, África do Sul e Canadá.Cada conceito de produto é desenvolvido à medida dos clientes industriais, num conceito de receita "tailor-made" e relação extremamente aberta e transparente ao nível da fase de desenvolvimento e inovação de produto.As equipas de IDI (Investigação, Desenvolvimento e Inovação), sejam elas centrais ou locais, têm que garantir que os produtos que desenvolveram e aprovaram com os clientes, são produzidos e fornecidos de uma forma consistente e homogénea em termos de qualidade, o que se torna um desafio contínuo, dada a complexidade da conjugação de ingredientes que compõem os produtos.Por isso surgiu o projeto Digitalização do Chão de Fábrica. Como explica Rogério Silva, Executive Diretor da Frulact, "visou integrar bidirecionalmente o ERP com as diferentes linhas de produção das diferentes fábricas, garantindo que a informação necessária para o fabrico nas linhas, não se perde nem se distorce à medida que vai descendo das equipas centrais, que desenharam os produtos, até ao chão de fábrica, que os produz".As comunicações são baseadas na internet, e procurou-se garantir, que em caso de falha de comunicação, momentânea ou mais demorada, se mantém a linha de produção operacional e sem perda de informação de processo.As linhas de produção têm de interpretar as receitas, mas em que a intervenção humana seja a menor possível e se adaptem automaticamente os seus set-points e gerindo a transição entre produtos. Outro dos objetivos é permitir a rastreabilidade completa do lote do produto.Rogério Silva considera que há várias vantagens como a redução da variabilidade introduzida pelo fator humano, nomeadamente nas operações de setup ou a possibilidade de melhoria contínua, graças à recolha e interpretação dos dados recolhidos no processo. Assinala ainda a automatização da recolha de informação de gestão. "Conseguimos automatizar muito do reporting que suporta esses gestores, como por exemplo o OEE (Overall equipment efectiveness), tempos de paragens e respetivos motivos, e por outro lado automatizamos algumas tomadas de decisão, nomeadamente em processos de validação ao longo do processo produtivo", referiu Rogério Silva.