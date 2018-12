Como a Emel passou do estacionamento para a mobilidade

Gabriel Coimbra, CEO da IDC, Paulo Ferreira, Executive Director da Axians Portugal, João Dias, o galardoado, e André Veríssimo, director do Negócios David Martins

A grande mudança foi tentar colocar o cliente no centro da actividade da empresa. João Dias

Administrador da AICEP

perfil Transformação em gestor João Dias, 43 anos, é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e mestre em Economic History pela London School of Economics (LSE). Tem também licenciatura e mestrado em Psicologia pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA). Iniciou a carreira profissional como técnico superior no Departamento de Prospectiva e Planeamento (DPP).

Entre 2005 e 2011, foi adjunto económico de José Sócrates, primeiro-ministro, tendo, a partir de 2009, acumulado com a função de coordenador nacional do Gabinete para a Mobilidade Eléctrica em Portugal.

Depois foi administrador da Prio Energy (distribuidora de combustíveis) e CEO da Prio.E (mobilidade elétrica).

Em março de 2014 foi para administrador da EMEL. Desde Abril de 2017 é administrador da AICEP.

O líder digital segundo João Dias 1. Conhecer profundamente a organização e mergulhar a fundo na operação.

2. Conseguir envolver toda a empresa numa profunda reflexão estratégica sobre a empresa, o que quer ser, qual o propósito da empresa, como se torna útil para os clientes.

3. Colocar o cliente no centro, pois permite redesenhar a organização e quebrar a lógica das "quintinhas" (muito comum no sector público).

4. Tirar o máximo partido da tecnologia, explorando as possibilidades que traz de novos serviços e inovação, de redução de custos.

5. Talvez o mais difícil e que é envolver as pessoas. Envolver todos para que sejam co-criadores desta construção, começando pela gestão de topo, mas é fundamental agregar as equipas operacionais que asseguram o dia a dia da empresa.

João Dias chegou à Emel em março de 2014 vindo da Prio Energy (empresa distribuidora de combustíveis) e da Prio.E (empresa spin-off da Prio Energy dedicada ao negócio da mobilidade elétrica), onde tinha sido gestor.Os objectivos na empresa municipal eram passar da gestão de estacionamentos para a gestão da mobilidade, melhorar o serviço prestado e a produtividade interna da empresa. "Não era razoável ser implacável com os clientes quando nem lhe dávamos condições para poder cumprir. Refiro-me ao pagamento do estacionamento, que exigia ter sempre moedas ou ter de procurar um parquímetro a funcionar, por vezes, longe de onde tínhamos estacionado o carro", explica João Dias.Este plano passou por realizações concretas. Com os clientes melhorou-se o pagamento com a App ePark, a resposta a reclamações e nos tempos de espera de desbloqueio da viatura. Em termos de organização interna, com o melhor planeamento das rotas dos fiscais (que permitiu um grande salto na produtividade e eficácia da fiscalização), com a digitalização de todo o processo de fiscalização do estacionamento (os fiscais passaram a utilizar smartphones) e a introdução do scan car (na fiscalização electrónica do estacionamento em zonas reservadas a residentes), entre outros permitiu melhorar a operação da empresa. Deu-se ainda o alargamento do âmbito da actividade para o sector da mobilidade com o lançamento do bike sharing - Gira (Bicicletas de Lisboa).A principal dificuldade, segundo João Dias, "foi a cultura da empresa estava que muito centrada na gestão da infraestrutura (lugares de estacionamento) e na fiscalização. Não era dada prioridade ao cliente. A grande mudança foi tentar colocar o cliente no centro da actividade da empresa".Está desde abril de 2017 na AICEP, onde tem "ambiciosos desafios de transformação digital", diz João Dias. Promete que no primeiro trimestre será implementada a nova plataforma com os produtos e serviços de maior valor acrescentado no apoio à internacionalização das PME nacionais."Depois do apoio à internacionalização, no segundo semestre de 2019, iremos transformar toda a área da angariação de investimento, com o desenvolvimento de novos produtos e serviços para optimizar a captação de investimento para Portugal", referiu João Dias.Para o administrador do AICEP existem diferenças significativas entre as duas organizações em que esteve envolvido na transformação digital. Em termos de clientes, passou dos individuais para os empresariais, por outro lado, a AICEP tem uma operação mais descentralizada, com uma rede externa de delegações em mais de 50 países."A EMEL tinha muito mais orçamento disponível, do que a AICEP. Mas os apoios públicos disponíveis para a modernização administrativa (SAMA) têm permitido encontrar o financiamento necessário para a transformação da agência", explica João Dias.Adianta, no entanto, que na "AICEP denoto uma muito maior consciência quanto à necessidade de modernizar a agência e abertura para transformação digital, desde logo ao nível do conselho de administração e quadros".