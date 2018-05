Estão abertas as candidaturas aos Portugal Digital Awards

Os Portugal Digital Awards, são uma iniciativa do Jornal de Negócios, IDC em parceria com a Axians que tem como principal objetivo reconhecer as organizações e os líderes empresariais que têm a visão e o arrojo para elevar as suas empresas ao nível mais sofisticado, capacitando-os para a transformação digital dos seus negócios.

A transformação digital é uma realidade incontornável dos dias de hoje, seja para empresas, administração pública, ou para toda a sociedade. Esta nova realidade corresponde ao paradigma da economia DX (Digital Transformation). A sua adoção é fruto da utilização de tecnologias da denominada terceira plataforma, como a Cloud, a Internet das Coisas e o Big Data, entre outras. Estas permitem criar valor e vantagens competitivas. O digital está na ordem do dia, e os líderes devem conseguir elevar a sua organização ao nível seguinte, o da transformação digital dos seus negócios.

As organizações podem submeter a sua candidatura até dia 31 de Julho.



Todas as informações estão disponíveis em www.portugaldigitalawards.pt

Categorias dos Portugal Digital Awards



Best Digital Strategic Tools

Best Digital Product & Customer Experience

Best Digital Workplace

Best Digital Operational Process

Best Digital Digital Platform

Best Digital Transformation Project

Best Digital Transformation Idea

Best Digital Leader – da responsabilidade do Júri