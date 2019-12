Os 30 eleitos da 4.ª edição do Portugal Digital Awards

Entrega dos Prémios Digital Awards a 9 de dezembro 9 de dezembro vai ser o dia dos Portugal Digital Awards com a entrega dos prémios, uma cerimónia que terá lugar na Academia das Ciências de Lisboa, a partir das 14:30. No decurso do evento serão anunciados os projetos vencedores mais disruptivos e inovadores das organizações nacionais, no contexto da transformação digital, numa tarde que vai contar ainda com a participação de oradores especialistas, apresentações inspiradoras e partilha de conhecimento.

Quem são os trinta eleitos

A reunião do júri conduziu à escolha dos projetos vencedores. Mariline Alves

A qualidade dos projetos tem vindo a aumentar, e neste sentido decidimos introduzir uma sessão de pitch para 30 projetos que, na perspetiva do júri, foram de facto projetos de qualidade.A sessão foi fantástica, em uma manhã foi apresentado ao júri os 30 projetos, momentos fundamental para análise e decisão do júri.Com base centenas de entrevistas realizadas junto de médias e grandes organizações nacionais ao longo do primeiro semestre de 2019, a IDC prevê que em 2020, 40% das organizações nacionais já terão o digital embebido nas suas estratégias de negócio, transformando os mercados e redesenhando o futuro por via de novos modelos de negócio e do lançamento de produtos e serviços suportados digitalmente. Apesar desta evolução no mercado nacional, a mesma previsão ao nível mundial aponta para 55% das organizações, ou seja, Portugal precisa acelerar ainda mais a sua maturidade digital.Para, diretor executivo da Axians, esta edição dos Portugal Digital Awards "voltou a superar as expectativas, tanto ao nível do número de candidaturas como da qualidade e impacto dos projetos apresentados". Sublinhou que "os finalistas apresentaram verdadeiros casos de transformação digital para as suas organizações e, inevitavelmente, para os cidadãos que servem todos os dias. Este sucesso assenta em duas palavras: visão e compromisso, das pessoas e equipas envolvidas neste notável e crescente movimento de inovação".Abertura de Conta da Novo BancoAnalytics da SIBSAPI da SIBSApp Caixa Direta do Caixa Geral de DepósitosApp Caixa Easy P2P da Caixa Geral de DepósitosBupi da Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.Câmara de Penhoras SIBSChat Bot da Seguro DiretoCNCP da ESPAPCrediSimples do Banco SantanderCredit Card Family do BPICrédito Habitação do Banco SantanderCrédito PME da Novo BancoDABOX da Caixa Geral de DepósitosFaustudo da Fidelidade SegurosFidelidade Pets da Fidelidade SegurosGo Now do BPIH2OQuality da EPALJust in caseda Fidelidade SegurosManutenção Peditiva X.FIT da EDP ProduçãoNova App da Millennium BCPOpen Banking do BPIPIC SPMSProcess Intelligence da EDPSiga da Instituto de InformáticaSignNow do BPISimulador Credito da EurobicSkipper da EDP - Gestão da Produção de EnergiaSmart Drive da Fidelidade SegurosWearable da EDP

Quem são os 15 membros do júri



Céline Abecassis Moedas, diretora da Formação de Executivos e professora Associada na Católica-Lisbon.

Patrícia Candeias, Diretora para a inovação do Museu das Comunicações.

Patrícia Lopes, associate dean da Porto Business School e professora auxiliar da Faculdade de Economia do Porto.

André Veríssimo, diretor do Jornal de Negócios.

Bernardo Rodo, presidente do IAB.

Bruno Horta Soares, presidente da ISACA Lisbon Chapter e docente no Programa Digital Transformation da Católica Business School.

Fernando Bação, professor associado e subdirector da NOVA IMS.

Gabriel Coimbra, country manager da IDC Portugal.

João Dias, administrador do AICEP.

José Tribolet, professor catedrático do Instituto Superior Técnico e presidente da Comissão Executiva do INESC.

Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa.

Rogério Carapuça, presidente do APDC.

Vergílio Rocha, assessor do Conselho de Administração Executivo da EDP.



Por sua vez, o Comité especial do júri é formado por Francisco Barbeira, administrador executivo do BPI, Rogério Campos Henriques, vice-presidente da Comissão Executiva da Fidelidade.