Os caçadores de fraudes

Best Digital Transformation Idea Feedzai



A Feedzai foi reconhecida como Best Digital Idea que, tal como o Best Digital Leader, representa uma escolha e um reconhecimento por parte dos membros de júri para ideias e pessoas que se destacaram de forma significativa no mercado digital em Portugal. Foi considerada como a start-up que mais contribuiu para a transformação digital das empresas.



A Feedzai foi fundada em 2008 por Nuno Sebastião, Pedro Bizarro e Paulo Marques, utiliza tecnologias como a inteligência artificial e o machine learning para combater a fraude no processamento de pagamentos.



O software Feedzai deteta as fraudes por meio de análises históricas e comportamentais profundas dos dados das organizações e que analisem as informações para manter os dados e transações de seus clientes seguros.



Diz-se líder de mercado no combate à fraude através da inteligência artificial e a plataforma de gestão de risco é baseada em Big Data e machine learning. Protege quatro dos cinco bancos da América do Norte, empresas com mais de 800 milhões de clientes em 190 países, 154 milhões de contribuintes nos Estados Unidos, quase metade da população do Reino Unido e Canadá monitoriza 60% das subscrições de streaming de música, 80% das empresas da Fortune 500.



A tecnológica tem 500 funcionários, nove escritórios e a lista AI 50 da Forbes de setembro de 2019 destaca "as empresas de inteligência artificial mais promissoras da América".