Os testemunhos de quem ganhou o Portugal Digital Awards

É essencial promover a inovação em Portugal

2019 Best Digital Product & Experience - Smart Drive

Uma economia cada vez mais digital e cashless

2019 Best Digital Platform - SIBS API Market

A cereja no topo do bolo

2019 Best Digital Workplace - Plano Individual de Cuidados

Os meios digitais são fundamentais

2019 Best Digital Strategic Tool - GoNow

Prémio para a gestão e ordenamento do território

2019 Prémio Best Digital Transformation Project - BUPi

Uma plataforma para revolucionar a produção de energia

2019 Best Digital Operational Process - Manutenção Preditiva X.FIT

Transformação digital é muito mais que tecnologia

Reconhecimento público importante como promotor da excelência e indutor da mudança

Diretor de marketing e clientes, Fidelidade"Nos últimos anos, a Fidelidade tem investido fortemente no desenvolvimento de plataformas digitais para clientes como forma de melhorar a experiência proporcionada a cada pessoa, acompanhando a transformação que marca o nosso tempo.A Smart Drive surgiu neste contexto e como primeiro produto resultante de uma parceria mais ampla estabelecida entre a Brisa e a Fidelidade, no âmbito da mobilidade digital. Com uma boa aceitação e engagement por parte dos clientes, especialmente aqueles que têm uma maior preocupação com a condução em segurança, a app ajuda os condutores a melhorarem o seu estilo de condução, contribuindo para uma maior segurança rodoviária de todos e, ao mesmo tempo, atribui benefícios económicos na subscrição do seguro auto, numa base mensal, pela utilização da app e manutenção de uma condução segura.Foi assim com enorme satisfação que vimos a Smart Drive ser premiada nos Portugal Digital Awards, um projeto que contribui claramente para divulgação da transformação digital."CTO da SIBS"Foi com enorme orgulho e entusiasmo que vimos o SIBS API Market ser reconhecido pelos tão conceituados Portugal Digital Awards e por entidades que tão bem enaltecem o que de melhor se faz no nosso país ao nível tecnológico e economia digital.De facto, o SIBS API Market é reconhecidamente uma plataforma pioneira no novo contexto nacional e internacional para acesso e divulgação de Open Banking API e na disponibilização de serviços, criando condições para o desenvolvimento de um ecossistema vibrante na área da banca e dos pagamentos. Já permitiu lançar múltiplos serviços digitais completamente inovadores, e ainda agora estamos no início desta que antecipamos que seja uma verdadeira revolução na forma como nos relacionamos com os serviços financeiros.A distinção veio comprovar a visão, capacidade de inovação e excelência do nosso trabalho e motivar-nos a avançar com mais força para atingirmos o nosso objetivo de disponibilizarmos tecnologias inovadoras aos bancos e demais stakeholders, para o desenvolvimento de novos rails, soluções e produtos, promovendo uma economia cada vez mais digital e cashless."Coordenador da Unidade de Plataformas de Integração de Cuidados e Serviços ao Cidadão da Serviços Partilhados do Ministério da Saúde"A distinção da SPMS no Portugal Digital Awards 2019 com o Plano Individual de Cuidados (PIC) foi o reconhecimento da inovação desta ferramenta totalmente centrada no utente. O PIC é um serviço público que permite ao utente, em conjunto com o médico de família ou médico assistente, definir metas, objetivos e ações a tomar para promover a sua saúde, ou tratar de forma ativa doenças que já estejam diagnosticadas. A participação no Portugal Digital Awards constituiu um grande desafio, porque sabíamos que tínhamos adversários de peso. Mas sempre acreditámos no PIC e ter chegado à fase de finalistas já nos encheu de orgulho, mas receber o Best Digital Workplace foi, sem dúvida, ‘a cereja no topo do bolo’. Por um lado, o sentimento de gratidão pelo reconhecimento do empenho e excelência do trabalho desenvolvido neste projeto único, inovador e que faz a diferença na vida das pessoas e, por outro, um sentimento ainda maior de responsabilidade em continuar a inovar e a melhorar o PIC. E é este o nosso compromisso."Diretor-geral Banca Digital, BPI"A distinção do projeto BPI GoNow no Portugal Digital Awards 2019 foi um enorme motivo de satisfação e orgulho para o BPI.É um reconhecimento de que a dedicação e investimento que estamos a fazer nas soluções de relacionamento com clientes, baseadas em modelos de machine learning, são a aposta certa e reforçam a capacidade de inovação das equipas do banco.Acreditamos que a aplicação destas inovações é fundamental para melhorar o relacionamento e o serviço com os clientes BPI, em tempo real e de forma omnicanal - dois pilares críticos da estratégia de transformação digital que temos vindo a desenvolver.Os meios digitais são hoje fundamentais para toda a sociedade, serviços e estrutura empresarial. A qualidade dos projetos apresentados no Portugal Digital Awards realça bem a competitividade e inovação desta área nos diferentes setores em Portugal."Vice-presidente Conselho Diretivo IRN"Foi, sem dúvida, uma grande honra para o setor público ver premiado na última edição do Portugal Digital Awards uma iniciativa tão reconhecida na promoção e divulgação da transformação digital, o Balcão Único do Prédio - BUPi, um projeto que tem como principal objetivo melhorar a capacidade de gestão e de ordenamento do território.Este projeto, que visa aumentar o conhecimento do território nacional, dos seus proprietários e limites de propriedade, é uma iniciativa que se diferencia na metodologia e consequentemente nos resultados. Desde logo porque se trata de um projeto colaborativo de várias equipas, que sempre acreditaram que era possível fazer de forma diferente, interoperando dados disponíveis na administração local e central das áreas da justiça, ambiente, finanças e agricultura; também se diferencia porque são os proprietários que identificam a localização dos seus terrenos e são simplificados procedimentos utilizando ferramentas inovadoras que ajudam na identificação das propriedades. Mas também é altamente inovador porque utiliza um algoritmo dedutivo de autoaprendizagem que permite localizar as propriedades de forma mais rápida e precisa. (...)O projeto-piloto abrangeu dez concelhos e foi possível localizar no terreno 100% das matrizes, identificar os respetivos proprietários, e delimitar por georreferenciação mais de 50% do território destes 10 municípios. Foi durante esta fase, em que se preparava a expansão do BUPi a todo o território nacional, que o projeto-piloto foi reconhecido pela edição de 2019 do Portugal Digital Awards como o melhor projeto de transformação digital. (...)"Monitorização e Diagnóstico, EDP Gestão da Produção de Energia"A geração convencional continuará a ter um papel importante no setor elétrico e a introdução de tecnologias digitais é uma peça-chave na transformação deste negócio, para responder aos desafios colocados por um mercado mais volátil, com margens mais incertas e regimes operacionais mais penalizadores. Neste projeto, que apelidámos de X.FIT, estamos a introduzir tecnologia digital à escala industrial para transformar a forma como operamos e mantemos os nossos ativos de geração, dando os primeiros passos nesse caminho em conjunto com os nossos profissionais e os nossos parceiros tecnológicos.Esperamos que o reconhecimento do mérito deste projeto pelo júri dos Portugal Digital Awards seja um fator mobilizador para outras empresas industriais portuguesas avançarem com projetos ligados à exploração dos seus equipamentos."Professora Associada e Dean for Executive Education, Católica Lisbon School of Business and Economics"É para mim uma grande honra fazer parte do júri do Portugal Digital Awards com colegas de renome e para uma causa tão importante como a transformação digital de Portugal.A Católica-Lisbon é uma instituição que sempre apostou na transformação digital, para si própria, para os nossos parceiros, para os nossos participantes e para os nossos alunos.Na formação de executivos desenvolvemos números programas na área digital e tecnológica. É essencial para as empresas e para os colaboradores perceberem que a transformação digital é incontornável. Mas o essencial e o segredo do sucesso na transformação digital está nas pessoas e no modelo de negócio. Como preparar as pessoas para a mudança, como preparar as empresas, as novas modalidades de trabalho, como preparar as indústrias para os novos modelos de negócio… Isso são as grandes perguntas sobre as quais temos de trabalhar para fazer uma transformação digital bem-sucedida.A educação é uma indústria considerada como tradicional e conservadora, mas que durante a crise da covid-19 transformou-se e converteu-se muito rapidamente. De um dia para o outro passámos todas as nossas aulas de presencial para online. Esta mudança tecnológica implica uma transformação profunda também na metodologia e na pedagogia.A transformação digital e tecnológica em geral obriga a muito mais que uma conversão meramente tecnológica, implica também uma mudança de paradigma e de modelo de negócio, seja qual for a indústria: isso é verdade na educação, como na saúde ou no retalho… É por causa disto que o Portugal Digital Awards criou este ano os Digital Industry Awards por segmento de mercado, que cobre oito segmentos.Estou ansiosa por ver os inúmeros casos de sucesso de transformação digital em Portugal!"Presidente do INESCMembro do júri do Portugal Digital Awards"A dinâmica das transformações societais induzidas pelo ‘digital’ é hoje uma realidade incontornável. A pandemia de covid-19 veio acelerar essa dinâmica, agora informada pelas fragilidades reveladas pelos modelos de produção e consumo atuais e pela organização das cadeias logísticas globais, espoletando a emergência do surgimento de novas formas de organização económica, social e política, cujos modelos e estruturas operacionais e reguladoras ainda não se vislumbram.É pois neste novo e desafiante contexto que o Portugal Digital Awards voltará a acontecer este ano, proporcionando não apenas uma oportunidade para reconhecermos as organizações e os líderes empresariais com a visão e o arrojo para elevar as suas empresas ao nível mais sofisticado, capacitando-as para a transformação digital dos seus negócios, mas agora também permitindo vislumbrar em que medida o seu desenvolvimento no contexto pós-covid-19 estará preparado para o consequente ambiente de turbulência global.Este reconhecimento público é não apenas justo mas sobretudo é importante como promotor da excelência e indutor da mudança.É justo reconhecer os líderes e os seus colaboradores que agem tempestivamente adaptando as suas organizações às novas oportunidades, capitalizando nas oportunidades do mundo digital e agilizando os processos de trabalho e de tomada de decisão para aumentarem a agilidade das suas empresas e a qualidade dos serviços e produtos que colocam no mercado.É importante fazê-lo pelo efeito pedagógico multiplicador que tem, fazendo prova provada de ‘Yes We Can’, aqui em Portugal, com portugueses, sem complexos e com merecido orgulho.Importa também destacar o papel do Portugal Digital Awards no reconhecimento de organizações, dirigentes e colaboradores das instituições da Setor Público, cuja atuação é determinante para fazer acontecer a tão ambicionada transformação da Administração Pública, e consequente baixa dos enormes custo de contexto da nossa economia e da nossa sociedade.É justo e é importante fazê-lo porque temos muitos bons exemplos de dirigentes esclarecidos e concretizadores e de boas práticas efetivamente operacionalizadas, com recurso ao ‘digital’.O potencial efeito viral do Portugal Digital Awards no setor público é extremamente relevante pelo estímulo que imprime não apenas às instituições mas sobretudo aos funcionários públicos, verdadeiros heróis, que com enorme dedicação continuam a lutar por um Portugal melhor."