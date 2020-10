Papel do Digital na Retoma da Economia

Portugal Digital Awards é uma iniciativa da IDC em parceria com a Axians, que tem como principal objetivo reconhecer as organizações e os líderes empresariais com a visão e o arrojo para elevar as suas empresas ao nível mais sofisticado, capacitando-os para a transformação digital dos seus negócios.

Assista ao Live Lab em direto, dia 22 de outubro pelas 16h00, no site e redes sociais do Jornal de Negócios, bem como no site e redes sociais da IDC.

PROGRAMA:





16h00 Boas-Vindas e Abertura

Gabriel Coimbra, EMEA VP & Country Manager, IDC

Pedro Faustino, Managing Director, Axians

16h20 Painel de Debate

Angelo Alves, CIO da Fladgate Partnership

Cristina Oliveira, Innovation & Process Manager, Mota Engil Serviços Partilhados

Gabriel Coimbra, EMEA VP & Country Manager, IDC

João Figueiredo, Diretor de Sistemas de Informação, Santa Casa da Misericórdia do Porto

Nuno Ferreira, CTO, World of Wine

Nuno Miller, CIO, Sonae Fashion Division

Pedro Faustino, Managing Director, Axians

Rui Coutinho, Innovation & Growth Executive Director, Porto Business School

18h00 Fim da Sessão