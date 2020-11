Portugal Digital Awards: os 46 finalistas de 2020

Este ano, o Portugal Digital Awards recebeu mais de 350 candidaturas, um crescimento de 23% em relação ao ano passado, das quais a equipa de research da IDC validou 139, tendo sido selecionadas 46 projetos para a fase final. Como refere Pedro Faustino, managing director na Axians Portugal, "a vitalidade da economia digital em Portugal está claríssima no crescimento de mais de 23% do número de projetos e candidaturas avaliadas pelo júri deste ano, distribuídas por 10 setores de atividade. Não são, portanto, iniciativas isoladas de umas poucas organizações excecionalmente preparadas. É toda a economia nacional a mostrar que a transição digital está a acontecer organicamente.""Bateu todos os recordes, mas para além da quantidade, e da representatividade de todos os setores da nossa economia, penso que este ano também ficará marcado pela qualidade dos projetos, em termos de inovação tecnológica e impacto no negócio", afirmou Gabriel Coimbra, EMEA VP & country manager da IDC.Em termos de candidaturas os setores mais representados foram a administração pública com 18,8%, a distribuição e retalho com 11,8%, a banca com 11,1%, utilities com 8,3%. Também estiveram representados outros setores como media, outros serviços financeiros, seguros, saúde, serviços e telecomunicações entre outros.O pitch dos 46 finalistas realiza-se durante o Digital Innovation Connection que vai decorrer de 23 a 27 de novembro de 2020, diante do júri do Portugal Digital Awards. Após o pitch, o júri escolherá apenas um projeto vencedor em cada uma das 13 categorias. As outras quatro serão por escolha direta do júri.Esta 5.ª edição do Portugal Digital Awards, uma iniciativa da IDC em parceria com a Axians, decorre sobre um evento extraordinário e imprevisível, a pandemia de covid-19, "o ano em que quase todos os "impossíveis" da transição digital se tornaram, afinal, possíveis", na definição de Pedro Faustino. Gabriel Coimbra não tem dúvidas de que "esta pandemia veio acelerar os processos de transformação digital na economia portuguesa, quer pela maior utilização de canais digitais e compras online por parte da população, quer pela necessidade de trabalho remoto. Na minha opinião demos um salto tecnológico em termos de mindset de 10 anos em poucas semanas".

Os 46 finalistas

#EstudoEmCasa – RTP

3 Minutos – GALP

AICEP Digital – AICEP

Alô – Fidelidade

Assinaturas Digitais – BPI

Atlas – Imprensa Nacional – Casa da Moeda

Big Data – Pestana Hotel Group

Carmo – Médis

Continente Siga – Sonae MC

Digital Factory – EFACEC

Digital MBA – Porto Business School

E72 – Direção-Geral da Administração Escolar

Elsa – Grupo Salvador Caetano

E-paper – Volkswagen Autoeuropa

Escolaglobal – Colégio das Terras de Santa Maria

Fashion Infraestructure – Sonae Fashion

FE-AP – eSPap – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública

Grapes IN – Symington Family Estates

id.gov – Agência para a Modernização Administrativa

IDL – Instituto Duarte de Lemos

iMove – EDP Distribuição

Interoperabilidade Documental –

CEGER – Centro de Gestão da Rede Informática do Governo

Knowlogis – Centro Hospital Vila Nova de Gaia e Espinho

Menu Digital – Páginas Amarelas

Moratórias – Millennium BCP

Mordomo Digital – Misericórdia do Porto

Multicare Vitality – Multicare – Fidelidade

myWorten – Worten – Equipamentos para o Lar

Nbnetwork+ – Novo Banco

OnPocket – EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres

Pagamento Digital – Sonae MC

Perguntas de Especialidade – Wellpartners

Predictive Grid – EDP Distribuição

PRIO.GO – PRIO Energy

Process Mining – Caixa Geral de Depósitos

Processos Judiciais – VdA – Vieira de Almeida

RSE Live – SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

ScalABLE4.0 – EFACEC e Grupo Simoldes

SD-WAN – GALP

Self-service – Seguro Directo

Shopfloor – Graphicsleader Packaging

Silent Living – Silent Living

Smart View – EDP Comercial

Trace COVID-19 – SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

Vistorias Digitais – Ok Teleseguros

WOW – The Fladgate Partnership