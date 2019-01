Worten Academy: formação digital para todos

Esta plataforma nasceu no início de 2017 com o objetivo de criar uma nova forma de aprendizagem dentro da empresa. "Quisemos criar e implementar um novo conceito de learning, que, através do digital, potenciasse o autoconhecimento e a aprendizagem proativa dos nossos colaboradores", refere Inês de Castro, Talent Acquisition, Learning & Development Leader da Worten Ibéria. Acrescenta que "esta nova ferramenta permite-nos centralizar, estruturar e tornar acessível todo um conjunto vasto de conhecimento, disponível a toda a população Worten Portugal e Espanha".



A Worten Academy consiste numa plataforma digital e integrada, que reúne várias ferramentas de aprendizagem que possibilitam a formação e o desenvolvimento dos colaboradores. Utilizam biblioteca de conteúdos, micro-learning, sessões online, vídeos, disseminação de conteúdos selecionados como artigos, livros, etc., comunidade e fóruns de partilha, entre outras ferramentas.



A plataforma que suporta a Worten Academy foi desenvolvida em colaboração com o parceiro tecnológico ISQ e, que, através da ferramenta Cornerstone On Demand, desenvolveu uma solução à medida das necessidades da Worten.



Democratização da formação



Nos seus principais objetivos está o que Inês de Castro denomina como "a democratização no acesso à formação", tanto em termos de estruturas e geografias, tendo em conta a realidade ibérica da empresa, como pela disponibilidade de diferentes ferramentas e tendências de learning, em que se incluem a formação self-service, vídeos, micro-learnings, coaching online, gamification, entre outros. Como empresa de serviços, o estratégico é conseguir formar mais colaboradores e prepará-los para responder melhor às necessidades dos clientes atuais e do futuro.



A formação incide em temas que são essenciais e relevantes para o negócio da Worten como os corporativos, vendas, produto, serviços, pós-venda, etc.. No início deste de 2019 vai ser possível gerir a formação presencial e on the job na plataforma. Vai permitir que se possa visualizar as ações de formação disponíveis, fazer a devida inscrição, planear a dita formação na agenda de cada colaborador, registar e gerir a formação e o acompanhamento no terreno, através de ferramentas de coaching e outras ferramentas livres e acessíveis a todos.



Como salientou Inês de Castro, "através da centralização dos processos de formação e desenvolvimento de uma única plataforma que envolve diferentes tecnologias como o cloud computing, social business e big data/analytics, estamos, no fundo, a potenciar melhores resultados para o negócio e a contribuir para o objetivo estratégico da empresa, muito centrado na transformação digital/digitalismo".



Foco na liderança e gestão



"Existe um elevado foco na liderança e no reforço das competências de gestão, através de várias iniciativas em parceria com universidades e consultoras de gestão estratégica. O objetivo é reforçar a aquisição de conhecimentos sobre as nossas áreas de expertise e outros temas que possam ter utilidade para o nosso negócio", sublinha Inês de Castro, que está na Worten desde 2013, vinda da Siemens.



Inês de Castro acredita que é uma forma de formação mais eficiente e atrativa. Considera que "a incorporação de toda a formação (e-learning, presencial e on the job) numa única plataforma veio facilitar o acesso dos colaboradores ao conhecimento, permitindo que sejam eles os agentes ativos da construção da sua formação com acesso ilimitado a todo o know-how da empresa".





A primeira loja Worten foi inaugurada a 12 de março de 1996, em Chaves, tendo hoje em Portugal mais de 180. Entrou em Espanha com a aquisição da cadeia de lojas Boulanger, tendo hoje cerca de 40 lojas. A plataforma surgiu como forma de responder a esta capilaridade e às novas gerações de colaboradores com outras experiências culturais e tecnológicas.