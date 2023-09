Lançamento da 12ª Edição do Prémio Nacional de Agricultura

Leia Também Cerimónia Final da 11.ª edição do Prémio Nacional de Agricultura

O BPI e a Cofina, com o Patrocínio do Ministério da Agricultura e o apoio da PwC, prosseguem a sua parceria e a missão de dar voz à Agricultura em Portugal, reconhecendo e premiando o que de melhor se faz no sector agrícola em Portugal, através do Prémio Nacional da Agricultura.Ao longo do percurso desta iniciativa, que conta neste momento com 11 anos de existência, já foram distinguidos inúmeros projetos que se destacaram no panorama português, quer pela sua dimensão, quer pela capacidade inovadora ou até mesmo pela criatividade e juventude e, é este o foco principal: premiar e valorizar os que fazem deste sector a sua vida.Lançamos agora a 12ª Edição do Prémio Nacional da Agricultura. Assista, dia 13 de Setembro, pelas 17h00 em negocios.pt Saiba mais: www.premioagricultura.pt