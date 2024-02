Edição de 2024 amplia alcance com mais categorias e prémios

Leia Também Portugal ascende no cenário de inovação europeia

Após o êxito da primeira edição, que registou mais de uma centena de candidaturas, o Prémio Nacional de Inovação (PNI) volta a desafiar as empresas nacionais a apresentarem a concurso os seus projetos mais inovadores. O objetivo mantém-se o mesmo: promover, incentivar e premiar as iniciativas de inovação que contribuem para a transformação das organizações em Portugal. No entanto, nesta segunda edição, a iniciativa passa de nove para 20 prémios atribuídos, assim como alargou o número de categorias a concurso.Desenvolvido pelo Jornal de Negócios, BPI e Claranet, em parceria com a ANI - Agência Nacional de Inovação e a COTEC Portugal como parceiros institucionais, a Nova SBE como knowledge partner, e a Galp como patrocinador, a edição de 2024 do PNI foi oficialmente lançada em Matosinhos, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, num dia que igualmente marcou a abertura das candidaturas. Pedro Brito, associate dean da Nova SBE, admitiu na conferência de lançamento que, enquanto escola, esta é uma oportunidade de não só apoiar o processo de seleção e preparação de toda a informação para o júri, mas também de utilizar esta informação como fonte e referência de inspiração para os alunos. Não só de licenciatura e de mestrado como também de formação de executivos. "Todos os anos passam 15 mil alunos na SBE que podem e devem inspirar-se com estes exemplos. Esta não deixa, também, de ser uma forma de inovação."Neste projeto, são elegíveis, para as diversas categorias, quaisquer entidades coletivas, públicas ou privadas, que tenham sede ou estabelecimento em Portugal e geram benefícios diretos para a sociedade portuguesa. As entidades devem candidatar-se com iniciativas, produtos ou serviços, desenvolvidos por si e com resultados comprováveis e evidenciáveis. Segundo o regulamento, "as iniciativas, produtos ou serviços alvo de candidatura deverão ter impacto significativo no desenvolvimento dos temas associados a cada uma das categorias, seja na transformação das atividades, do negócio das empresas ou da sociedade". Pedro Brito salientou o facto de os candidatos poderem submeter candidaturas a mais de uma categoria.O júri, composto por profissionais de renome nas várias categorias, será responsável por avaliar as candidaturas de acordo com critérios previamente estabelecidos, nomeadamente os impactos comprováveis dentro da categoria à qual se candidata, os benefícios e impactos esperados para o futuro, a escalabilidade do projeto per si e para outras áreas e iniciativas, a durabilidade dos impactos do produto, da iniciativa ou serviço, assim como o seu carácter inovador. Relativamente aos prazos de candidatura, Pedro Brito anunciou que a entrega online termina a 15 de abril. O mês de maio está reservado à análise das candidaturas e deliberação dos vencedores, com a entrega dos prémios prevista para junho. "Mais do que tudo, o importante é mobilizar todas as nossas redes, diretas e indiretas, a participar neste prémio. Não só para encontrarmos os vencedores, mas, acima de tudo, para inspirarmos o máximo de pessoas em Portugal a transformar as nossas organizações para melhor".O PNI 2024 terá quatro categorias de prémios: Tecnologias, Segmentos de Negócio, Dimensão da Empresa e Prémio Personalidade.Inteligência artificial e Machine LearningTransformação de posto de trabalhoCibersegurançaTecnologia sustentávelWeb 3.0Software & Application DevelopmentAgricultura e IndústriaTurismo e ImobiliárioEnergia, Utilities e InfraestruturasRetalho e E-commerceTecnologia, Media e Telecomunicações (TMT)SaúdeBanca, Seguros e ServiçosEducaçãoSetor Público3.º Setor | Entidades sem fins lucrativosInovação em Grandes EmpresasInovação em PMEInovação em StartupsEste prémio será atribuído por nomeação dos membros do júri, com o objetivo de distinguir um empresário ou personalidade pela sua carreira/ousadia/empreendedorismo e/ou contributo para o desenvolvimento de um, ou vários, dos setores de atividade abrangidos.