Afonso Eça: “Precisamos de uma cultura de fazer mais e melhor”

A inovação, quando bem feita, está na base do aumento da produtividade e da maior satisfação das necessidades das populações. Mais inovação significa mais crescimento económico e o avanço dos negócios, das empresas e dos serviços públicos, que se converte num natural avanço do país.





Afonso Eça, diretor executivo do Centro de Excelência de Inovação e Novos Negócios (CEINN) do BPI, fala de como o investimento em inovação tem um cariz cumulativo, por um lado, e multiplicador, por outro. O investimento em inovação, quando bem aplicado, converte-se em talento, conhecimento e instrumentos que podem ser utilizados futuramente. Multiplicador porque o investimento em inovação origina maior produtividade, o que traz riqueza, que pode ser canalizada para mais investimento em inovação.

Qual é a visão do BPI para a inovação em Portugal?

Há várias décadas que o BPI tem vindo a apoiar a criação de um ecossistema de inovação – fomos, por exemplo, promotores do lançamento da COTEC Portugal e de outras instituições de charneira entre a universidade e as empresas, como é o caso do INESC e do INEGI. Estas instituições, entre outras, têm um papel determinante na relação das empresas com as instituições universitárias e no objetivo de traduzir a capacidade de investigação em valor económico.

Há uma forte vontade de inovar e excelentes iniciativas de inovação, transversais aos vários setores da economia.

Esta motivação e estas iniciativas, com os apoios e ambiente socioeconómico adequados, contribuirão para o crescimento económico do país e ajudarão Portugal a prosperar e a convergir com a Europa.





Existe em Portugal uma dificuldade em agir de forma concertada entre indústrias e setores - público e privado. Na inovação, esta dificuldade também é sentida.

Que papel desempenha o banco na promoção da inovação em Portugal?

O BPI tem na sua génese a inovação. Fomos o primeiro banco a surgir após a abertura do setor à iniciativa privada e a primeira instituição bancária cotada na bolsa portuguesa. Procuramos, na nossa atividade, inovar constantemente na maneira como fazemos as coisas e não só ter novas características nos nossos produtos, como também lançar novos produtos e iniciativas distintivas.

Sendo um banco, temos ainda, no nosso negócio, um papel intrínseco de financiamento e apoio à inovação de PME e de grandes empresas. Procuramos manter a qualidade do nosso serviço e dar apoio no dia-a-dia da inovação dos nossos clientes, ao mesmo tempo que garantimos boas condições de financiamento. É exemplo disto o acordo que assinámos com o Fundo de Investimento Europeu (FEI), que prevê a mobilização de até 155 milhões de euros em linhas de crédito para melhorar o acesso ao financiamento de empresas portuguesas de pequena e média dimensão (PME).

Por último, reconhecemos que não promovemos a inovação sozinhos. O BPI procura estar presente e contribuir construtivamente para o ecossistema de inovação português. Para isso, somos parceiros de iniciativas como o Prémio PME Inovação COTEC BPI, da Fintech House e da Fábrica de Unicórnios e procuramos manter um diálogo constante e parceria com start-ups e empresas com soluções inovadoras.

O Prémio Nacional de Inovação (PNI), que promovemos com o Negócios e a Claranet, é um exemplo claro de como podemos colaborar para promover a inovação e o seu efeito multiplicador em Portugal.

Que papel espera desempenhar o BPI no futuro da inovação em Portugal, nomeadamente no setor da banca?

Para nós, o objetivo é sempre procurar fazer mais e melhor. O nosso objetivo é trabalhar para continuarmos a ser uma referência da inovação da banca em Portugal e liderar o financiamento à inovação na economia. Ao mesmo tempo que vemos formas de manter a qualidade do nosso serviço e dos nossos balcões, no futuro, pretendemos manter a oferta de acordo com as necessidades dos clientes e manter os nossos produtos atualizados digitalmente.

Temos ainda o compromisso de explorar tecnologias e temas mais disruptivos, como o open banking, a inteligência artificial, o euro digital, ou a web 3.0, procurando integrá-los no nosso negócio ou através da inserção da tecnologia no nosso portfolio de produtos e serviços atual ou através de novos produtos e serviços.

Só no último ano, o banco foi pioneiro no lançamento de um balcão em realidade virtual (BPI VR), de um mercado de colecionáveis digitais/NFT (D-verse) e de um jogo no mundo virtual Roblox (Age Planet Craft Tycoon).

Que avaliação fazem da primeira edição do Prémio Nacional de Inovação?

A primeira edição do PNI foi um sucesso. O balanço é claramente positivo. Contando com mais de 100 candidaturas e com eventos cheios, os objetivos de premiar e falar sobre inovação em Portugal ficaram mais que cumpridos. O trabalho com o Negócios e a Claranet, com o apoio da Nova SBE como knowledge partner e da COTEC Portugal como parceiros institucionais foi positivo e deixa-nos expectantes para a segunda edição.