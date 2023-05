Inovação lidera lista de prioridades do Instituto de Informática

Estamos num momento de grande responsabilidade, temos muitos fundos do PRR que têm de ser usados de forma responsável para criar serviços mais ágeis que sirvam os cidadãos. Carla da Costa Coelho

Vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática

Desde 2016 que a inovação encabeça a lista dos valores do Instituto de Informática, a instituição pública responsável pela gestão das tecnologias de informação e comunicação da Segurança Social. Uma missão particularmente complexa tendo em conta que, ao todo, são mais de 14 mil utilizadores institucionais afetos ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. "Acreditamos mesmo que a capacidade contínua de explorar e desafiar novas ideias e soluções pode e deve transformar aquela que é a relação do cidadão com a Administração Pública", comentou Carla da Costa Coelho, vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática na segunda Talk do Prémio Nacional de Inovação, uma iniciativa que junta o Negócios, o BPI e a Claranet, em parceria com a Nova SBE e a COTEC Portugal. O ano passado, esta instituição processou 83,2 milhões de prestações sociais e pensões e transacionou, em termos de interoperabilidade, 56,6 milhões. "Queremos operar muito mais. Este número é muito pequeno, porque cada transação significa que nós, cidadãos, temos de entregar menos um documento e menos um dado". A nível de orçamento, o organismo é dotado de 57 milhões para cumprir com a sua missão.Na sua intervenção, Carla da Costa Coelho revelou um dado curioso: antes da pandemia, o canal Segurança Social Direta tinha, em média, 30 milhões de visitas, número que disparou no período de confinamento e o ano passado se centrou nos 104 milhões. "Pensávamos que agora ia haver uma diminuição, mas não. É sinal de que estamos a entregar mais serviços digitais, com as pessoas a poderem realizar mais operações na nossa plataforma sem terem de recorrer aos serviços de atendimento". Em 2022, houve três milhões de chamadas na Linha Segurança Social, 1,5 milhões de conversas no chat bot, "que tem pouco mais de um ano" e 19,5 milhões de atendimentos registados no SIGA, o único produto que o Instituto de Informática vende à Administração Pública e privados.Para passar da teoria à prática, o Instituto de Informática materializou o Programa de Inovação, constituído por concursos de ideias, eventos de inovação, sessões tecnológicas, uma forte aposta na formação assim como uma plataforma de apoio à inovação. Segundo a vice-presidente, o caminho passa por manter a aposta nos eventos de open innovation e implementar o plano estratégico de promoção de políticas de inovação. "Estamos num momento de grande responsabilidade, temos muitos fundos do PRR que têm de ser usados de forma responsável para criar serviços mais ágeis e que sirvam os cidadãos".Carla da Costa Coelho explicou que o plano estratégico deverá contemplar a avaliação do atual estado dos serviços, elaborar um caminho a seguir e promover um guia operacional "que nos permita executar um conjunto de iniciativas que antecipo se irão focar em capacitação, dinamização de workshops". Outra ambição partilhada pela executiva é robustecer a plataforma de gestão de inovação.