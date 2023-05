Inovação para desenvolver o negócio

Não há ideias más. Há umas que já foram feitas, outras que estamos longe de conseguir... mas partir de uma ideia é uma boa base para o que pode ser inovação." João Lima Pinto

Administrador da Ebankit

Criada em 2014, a portuguesa Ebankit, especializada em software para o setor financeiro, desde logo abraçou uma carreira internacional com a abertura de um escritório em Londres. Uma veia que se expandiu a outras geografias como Nova Iorque ou Vancouver, que dão cobertura a cerca de 60 clientes em 11 países. No total, são mais de 13 milhões os utilizadores que lidam diariamente com a plataforma da Ebankit. "É uma empresa em crescimento e que usa muito a inovação e a sua tecnologia como forma de desenvolvimento", disse João Lima Pinto, administrador da Ebankit, na segunda Talk do Prémio Nacional de Inovação, uma iniciativa que junta o Negócios, o BPI e a Claranet, em parceria com a Nova SBE e a COTEC Portugal. "Temos uma preocupação muito grande nesta área da informática que é o sucesso dos projetos dos nossos clientes", salientou o responsável, enfatizando que desde a sua fundação, praticamente todos continuam a usar a plataforma. A simplicidade de utilização é um dos pontos de honra da Ebankit, a par da rentabilidade dos custos de operacionalização na utilização das soluções bancárias.Fazer, errar, ajustar, fazer de novo. Voltar a errar e a fazer. É mais ou menos assim o processo criativo e de inovação da Ebankit. Na sua apresentação, João Lima Pinto explicou que muitas das ideias nunca saíram do laboratório. Foram concebidas, prototipadas e, muitas vezes o mercado não as absorveu. "Há coisas criadas há 10 anos que só estão a chegar ao mercado, tem a ver com a maturidade desse mesmo mercado".Uma das métricas que muito orgulha a empresa portuguesa é que grande parte dos clientes que adotaram as suas soluções foram premiados pela sua eficiência, inovação, transformação do mercado ou pela rentabilidade. "Na prática isto representa um ganho brutal para as próprias organizações e, indiretamente, das soluções da Ebankit". Para incutir uma missão de inovação em toda a estrutura da empresa, a própria administração está envolvida nos processos, lançando ideias e desafios, realizando eventos ao longo do ano para promover interações. "Temos um conjunto de iniciativas que chamamos Labs onde apontamos diferentes áreas de inovação, seja funcional ou tecnológica". Outra área de inovação é o marketplace, onde a Ebankit abraça parcerias com outras empresas que complementam a sua oferta, resultando em inovação conjunta. "Isso significa que se tiver um mecanismo de autenticação por voz, por exemplo, não vamos ser nós a desenvolvê-lo. Vou pegar no know-how de um parceiro que já o saiba fazer, vou incluí-lo dentro da minha tecnologia, fazendo com que o processo seja muito mais fácil para o utilizador".Na jornada da inovação, a ideia é das valências mais importantes, algo que tem de ser incentivado dentro das empresas. "Não há ideias más", dizia no evento João Outra área de inovação é o marketplace, onde a Ebankit abraça parcerias com outras empresas que complementam a sua ofertaLima Pinto. "Há umas que, se calhar, já foram feitas, outras que estamos longe de conseguir... mas partir de uma ideia é uma boa base para o que pode ser inovação". A partir daí, a prototipagem é o passo seguinte, que no caso da informática pode atingir diferentes formas, havendo depois uma abordagem ao mercado no sentido de entender se o produto ou solução seria bem aceite. "Temos a sorte de, dentro do nosso ecossistema, ter um conjunto de clientes com bastante proximidade e que veem grande valor neste tipo de abordagem". De resto, João Lima Pinto admite que a mais-valia da empresa é garantir aos clientes que independentemente do posicionamento do mercado e das tendências, a Ebankit vai estar na linha da frente com soluções. "É fundamental porque quando um cliente compra a nossa plataforma é numa perspetiva de cinco a dez anos".